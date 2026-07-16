260 Jahre Wiener Wurstelprater: Vizebürgermeisterin Novak besuchte Traditionsbetriebe beim Praterspaziergang

Wien (OTS) -

Auf Einladung des Wiener Praterverbandes besuchte Wiens Vizebürgermeisterin Barbara Novak traditionelle Praterbetriebe und nahm sich viel Zeit für Gespräche mit jenen Menschen, die den Wurstelprater täglich mit Leben erfüllen – den Unternehmer*innen und ihren Mitarbeiter*innen. Die Präsidentin des Wiener Praterverbandes, Silvia Lang, und Schweizerhaus-Chef Karl Kolarik führten die Delegation durch den Wurstelprater. Mit dabei: Bezirksvorsteher Alexander Nikolai, Gemeinderätin Katharina Weninger und Gemeinderätin Maria In der Maur-Koenne.

Die Betriebstour führte u.a. zur Liliputbahn, die seit 1928 besteht, zur Alt Wiener Grottenbahn, die heuer 75-jähriges Jubiläum feiert, zu den traditionsreichen Kinderfahrgeschäften der Familie Popp, wie auch zur Wildalpenbahn und in das Gastronomielokal Neuzeit.

Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak

„Der Wiener Prater ist weit mehr als eine Sehenswürdigkeit für Gäste aus aller Welt. Mit dem Riesenrad als einem der bekanntesten Wahrzeichen Wiens ist der Prater ein wesentlicher Teil der Identität unserer Stadt. Er ist ein Ort, an dem Kindheitserinnerungen lebendig bleiben und Generationen von Wiener*innen ihre Freizeit verbringen. Zugleich ist er Tourismusmagnet, bedeutender Wirtschaftsfaktor und Aushängeschild für Wien. Dass Wien einen Tourismus- und Nächtigungsrekord nach dem anderen verzeichnet, kommt nicht von ungefähr. Auch der Prater ist dabei ein starker Impulsgeber und Anziehungspunkt. Diese Erfolge sind vor allem der Arbeit vieler engagierter Menschen zu verdanken. Viele davon sind Familienbetriebe, die den Wiener Prater oft über Generationen hinweg prägen und weiterentwickeln. Besonders freut mich, dass rund die Hälfte der Betriebe von Frauen geführt wird. Gerade diese Verbindung aus gelebter Tradition, wirtschaftlicher Kontinuität und der Bereitschaft, sich laufend weiterzuentwickeln, zeichnet viele Wiener Unternehmen aus. Sie sind es, die den Wirtschafts- und Arbeitsstandort Wien stärken. Mein Dank gilt allen, die täglich mithelfen, den Wiener Prater als einen der wichtigsten touristischen Anziehungspunkte unseres Landes am Laufen zu halten.“

Praterverbands Präsidentin Silvia Lang

“Hinter jedem Fahrgeschäft, jeder Attraktion und jedem Gastronomiebetrieb stehen Menschen, die mit viel Leidenschaft dafür sorgen, dass unsere Gäste eine schöne Zeit im Wurstelprater verbringen. Herzstück sind die Familienbetriebe, die seit Generationen die Tradition hochhalten. Das ist aber nur möglich durch unsere engagierten Mitarbeiter*innen. Viele gehören seit Jahren zur Praterfamilie. Gemeinsam setzen wir uns täglich dafür ein, die einzigartige Atmosphäre des Wurstelpraters zur erhalten. Er ist seit 260 Jahren ein Ort voller Lebensfreude und Unternehmergeist. Damit das auch so bleibt, brauchen wir gute Rahmenbedingungen. Deshalb freut es uns besonders, wenn sich politische Entscheidungsträger*innen Zeit für den persönlichen Austausch nehmen“, so Praterverbands Präsidentin Silvia Lang beim Rundgang mit Vizebürgermeisterin Barbara Novak und der Delegation.

Bezirksvorsteher Alexander Nikolai

“Der Prater gehört einfach zur Leopoldstadt und für viele von uns auch zu den schönsten Kindheitserinnerungen. Ich kenne kaum jemanden, der nicht eine ganz persönliche Geschichte mit dem Wurstelprater verbindet. Genau diese Mischung aus Tradition, Lebensfreude und dem großen Engagement der Unternehmerfamilien macht ihn so besonders. Dass der Wurstelprater seit 260 Jahren Menschen begeistert, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Arbeit und echter Leidenschaft. Als Bezirksvorsteher ist es mir wichtig, dass der Prater auch in Zukunft ein lebendiger Ort bleibt, an dem Bewährtes erhalten wird und gleichzeitig Neues Platz hat. Der Prater ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, ein bedeutender Arbeitgeber und vor allem ein Ort der Begegnung, der Freude und gemeinsamer Erinnerungen.“

Gemeinderätin Maria In der Maur-Koenne

“Im Prater begegnen uns Tradition, Vielfalt, Kindheitserinnerungen und das Wiener Lebensgefühl an jeder Ecke. Hinter dieser einzigartigen Atmosphäre steht der große Einsatz vieler Menschen, die in den unterschiedlichsten Bereichen täglich anpacken. Von den eingesessenen Familienbetrieben bis zu den Servicekräften im Hintergrund – sie alle leisten einen ganz wichtigen Beitrag dazu, dass dieses weltbekannte Wahrzeichen lebendig bleibt und Millionen Besuchern ein schönes Erlebnis bietet.“

Gemeinderätin Katharina Weninger

„Im Mittelpunkt des Praters stehen nicht nur die Vergnügungs- und Genussangebote, sondern die Menschen hinter den Kulissen, die täglich den Prater mit Leben erfüllen. Die besuchten Betriebe zeigen beispielhaft, wie im Prater Tradition und Innovation seit Generationen erfolgreich miteinander verbunden werden.“

Der Wiener Wurstelprater gehört zu den ältesten Freizeitattraktionen der Welt und feiert heuer 260jähriges Jubiläum. Im österreichweiten Ranking der Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) 2026 hat der Wurstelprater beim Thema Kundenzufriedenheit den 1. Platz in der Kategorie “Freizeit. Und Erlebnisparks” erzielt. Der Wiener Praterverband arbeitet ehrenamtlich und vertritt die Praterbetriebe.