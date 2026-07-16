Wien (OTS) -

Die Landwirtschaft im pannonischen Trockengebiet ist besonders von Trockenheit und den Folgen des Klimawandels betroffen. Umso wichtiger sind Pflanzensorten, die unter regionalen Bedingungen stabile Erträge liefern und widerstandsfähig gegenüber Hitze, Trockenheit und Krankheiten sind.



Die AGES-Versuchsstation Großnondorf prüft neue Sorten unter realen, unbewässerten Bedingungen. Der Standort repräsentiert rund 250.000 Hektar Ackerland im nördlichen Weinviertel und liefert wichtige Erkenntnisse für die heimische Landwirtschaft, Pflanzenzüchtung und Lebensmittelproduktion.



Bundesminister Norbert Totschnig und die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zum Spatenstich an der Versuchsstation Großnondorf ein.



Im Rahmen des Termins informieren die Teilnehmer über die Bedeutung des Standorts, das geplante Bauprojekt und die Rolle der Sortenprüfung für eine klimafitte und wettbewerbsfähige Landwirtschaft. Im Anschluss erfolgen der gemeinsame Spatenstich sowie eine Foto- und Videomöglichkeit.



Teilnehmen werden:

Norbert Totschnig, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft

Johannes Pleiner-Duxneuner und Anton Reinl, Geschäftsführer der AGES

Elisabeth Jöchlinger, Leiterin des Instituts für Nachhaltige Pflanzenproduktion der AGES

Roland Weber, Bürgermeister der Marktgemeinde Guntersdorf

Vertreter des Bauprojekts

Termin: Dienstag, 21. Juli 2026, 10:00 bis 11:00 Uhr

Ort: AGES-Versuchsstation Großnondorf, Großnondorf 150a, 2042 Großnondorf, hier.

Anmeldung: Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected].

Terminaviso: Spatenstich der AGES-Versuchsstation Großnondorf

Die Landwirtschaft im pannonischen Trockengebiet ist besonders von Trockenheit und den Folgen des Klimawandels betroffen. Umso wichtiger sind Pflanzensorten, die unter regionalen Bedingungen stabile Erträge liefern und widerstandsfähig gegenüber Hitze, Trockenheit und Krankheiten sind. Die AGES-Versuchsstation Großnondorf prüft neue Sorten unter realen, unbewässerten Bedingungen. Der Standort repräsentiert rund 250.000 Hektar Ackerland im nördlichen Weinviertel und liefert wichtige Erkenntnisse für die heimische Landwirtschaft, Pflanzenzüchtung und Lebensmittelproduktion. Bundesminister Norbert Totschnig und die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zum Spatenstich an der Versuchsstation Großnondorf ein. Im Rahmen des Termins informieren die Teilnehmer über die Bedeutung des Standorts, das geplante Bauprojekt und die Rolle der Sortenprüfung für eine klimafitte und wettbewerbsfähige Landwirtschaft. Im Anschluss erfolgen der gemeinsame Spatenstich sowie eine Foto- und Videomöglichkeit.

Datum: 21.07.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: AGES-Versuchsstation Großnondorf

Großnondorf 150a

2042 Großnondorf

Österreich