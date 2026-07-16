  • 16.07.2026, 13:59:32
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  • OTS0092

Terminaviso: Spatenstich der AGES-Versuchsstation Großnondorf

Wien (OTS) - 

Die Landwirtschaft im pannonischen Trockengebiet ist besonders von Trockenheit und den Folgen des Klimawandels betroffen. Umso wichtiger sind Pflanzensorten, die unter regionalen Bedingungen stabile Erträge liefern und widerstandsfähig gegenüber Hitze, Trockenheit und Krankheiten sind.

Die AGES-Versuchsstation Großnondorf prüft neue Sorten unter realen, unbewässerten Bedingungen. Der Standort repräsentiert rund 250.000 Hektar Ackerland im nördlichen Weinviertel und liefert wichtige Erkenntnisse für die heimische Landwirtschaft, Pflanzenzüchtung und Lebensmittelproduktion.

Bundesminister Norbert Totschnig und die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zum Spatenstich an der Versuchsstation Großnondorf ein.

Im Rahmen des Termins informieren die Teilnehmer über die Bedeutung des Standorts, das geplante Bauprojekt und die Rolle der Sortenprüfung für eine klimafitte und wettbewerbsfähige Landwirtschaft. Im Anschluss erfolgen der gemeinsame Spatenstich sowie eine Foto- und Videomöglichkeit.

Teilnehmen werden:

  • Norbert Totschnig, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
  • Johannes Pleiner-Duxneuner und Anton Reinl, Geschäftsführer der AGES
  • Elisabeth Jöchlinger, Leiterin des Instituts für Nachhaltige Pflanzenproduktion der AGES
  • Roland Weber, Bürgermeister der Marktgemeinde Guntersdorf
  • Vertreter des Bauprojekts

Termin: Dienstag, 21. Juli 2026, 10:00 bis 11:00 Uhr
Ort: AGES-Versuchsstation Großnondorf, Großnondorf 150a, 2042 Großnondorf, hier.

Anmeldung: Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected].

Terminaviso: Spatenstich der AGES-Versuchsstation Großnondorf

Die Landwirtschaft im pannonischen Trockengebiet ist besonders von Trockenheit und den Folgen des Klimawandels betroffen. Umso wichtiger sind Pflanzensorten, die unter regionalen Bedingungen stabile Erträge liefern und widerstandsfähig gegenüber Hitze, Trockenheit und Krankheiten sind. Die AGES-Versuchsstation Großnondorf prüft neue Sorten unter realen, unbewässerten Bedingungen. Der Standort repräsentiert rund 250.000 Hektar Ackerland im nördlichen Weinviertel und liefert wichtige Erkenntnisse für die heimische Landwirtschaft, Pflanzenzüchtung und Lebensmittelproduktion. Bundesminister Norbert Totschnig und die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zum Spatenstich an der Versuchsstation Großnondorf ein. Im Rahmen des Termins informieren die Teilnehmer über die Bedeutung des Standorts, das geplante Bauprojekt und die Rolle der Sortenprüfung für eine klimafitte und wettbewerbsfähige Landwirtschaft. Im Anschluss erfolgen der gemeinsame Spatenstich sowie eine Foto- und Videomöglichkeit.

Datum: 21.07.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: AGES-Versuchsstation Großnondorf
Großnondorf 150a
2042 Großnondorf
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmluk.gv.at/

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[Dienstag, 21.07.2026, 10:00]

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