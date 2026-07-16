Cinema Paradiso Open Air Kino in Baden ab 17. Juli

St. Pölten (OTS) -

Die neuesten Filme, Publikumslieblinge der letzten Monate und Kinofilmkunst zum Lachen, Weinen und Staunen bringt das Cinema Paradiso Open Air Kino am Theaterplatz Baden, das am morgigen 17. Juli öffnet und bis 9. August drei Wochen lang die historische Altstadt belebt.

Auf den Eröffnungsfilm „Mamma Mia“ am 17. Juli folgen dabei am 18. Juli „Der Teufel trägt Prada 2“, am 19. Juli „Minions & Monster“, am 20. Juli „Ein einfacher Unfall“, am 21. Juli „Verflucht normal“, am 22. Juli „Springsteen“, am 23. Juli „The Piano Tuner“ und am 24. Juli die Preview von „Chéri, ich komme!“. Fortgesetzt wird im Juli mit „Michael“ (25. Juli), „Vier minus drei“ (26. Juli), „Hamnet“ (27. Juli), „Sentimental Value“ (28. Juli), „Extrawurst“ (29. Juli), „Die Camino-Therapie“ (30. Juli) und „Song Sung Blue“ (31. Juli).

Der August startet mit „Glennkill: Ein Schafskrimi“ (1. August), „EPiC – Elvis Presley in Concert“ (2. August), „Nürnberg“ (3. August) und „Terminator“ (4. August). Am 5. August ist der österreichisch-deutsche Spielfilm „Rose“ von Markus Schleinzer, ein im 17. Jahrhundert angesiedeltes Historiendrama über eine als Soldat verkleidete Frau, zu sehen, wobei der Regisseur für ein Filmgespräch zur Verfügung steht. Die letzten Tage des Open Air Kinos gehören am 6. August „Buena Vista Social Club“, am 7. August der Preview von „Oh la la 2“, am 8. August „Ach, diese Lücke“ und am 9. August zum Finale „Aufputzt is’“ mit Gery Seidl, Marlene Morreis, Thomas Mraz und Maria Hofstätter.

Filmbeginn ist bei Einbruch der Dunkelheit um 21 Uhr bzw. ab 1. August um 20.45 Uhr; bei Schlechtwetter im Kino um ca. 21.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.