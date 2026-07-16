TV-Produktionen des ORF Vorarlberg zu den 80. Bregenzer Festspielen 2026

Wien (OTS) -

Das größte Kulturfestival Vorarlbergs wird vom ORF Vorarlberg in seiner ganzen multimedialen Breite begleitet. Zum 80. Jubiläum der Bregenzer Festspiele entstehen hochwertige TV-Produktionen, die das Festspielgeschehen auf ORF 2, ORF III, 3sat, vorarlberg.ORF.at und ORF ON für das Publikum in Vorarlberg, in Österreich und weit darüber hinaus erlebbar machen.

Die feierliche Eröffnung der Bregenzer Festspiele 2026 ist am Vormittag des 22. Juli live auf ORF 2 und 3sat zu sehen. Das regionale TV-Magazin „Vorarlberg heute“ kommt am Eröffnungstag ebenfalls live aus Bregenz (19.00 Uhr, ORF 2 V). Am 24. Juli gewährt das „Bregenzer Festspielmagazin 2026“ im ORF-2-Vorabend einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und um 21.20 Uhr wird das Spiel auf dem See, „La traviata“, aus Bregenz übertragen. Am 2. August liefert die Dokumentation „Verdis La traviata – Hinter den Kulissen der größten Seebühne der Welt“ spannende Einblicke in die Entstehung und die Menschen hinter der Bühne. Der Kultur- und Informationssender ORF III zeigt am 2. August die Hausoper „Die Ausflüge des Herrn Brouček“ von Leoš Janáček.

„Eröffnung Bregenzer Festspiele“

22. Juli, 9.55 Uhr, ORF 2 / 10.30 Uhr, 3sat / 19.40 Uhr, ORF III (Kultur Heute Spezial)

Die 80. Bregenzer Festspiele werden von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und den Wiener Symphonikern feierlich eröffnet. Moderatorin Martina Köberle vom ORF Vorarlberg führt viele Live-Interviews u. a. mit Festspielintendantin Lilli Paasikivi. Natürlich wird auch das 80-Jahr-Jubiläum in der Live-Übertragung gebührend gefeiert. Die Eröffnung der Bregenzer Festspiele ist zudem als Live-Stream auf https://vorarlberg.ORF.at zu sehen.

„Bregenzer Festspielmagazin 2026“

24. Juli, 18.30 Uhr, ORF 2

26. Juli, 9.30 Uhr, ORF III

Im „Bregenzer Festspielmagazin“ des ORF Vorarlberg steht neben den ersten Programmhöhepunkten natürlich auch das 80-Jahr-Jubiläum des Festivals im Mittelpunkt. Moderatorin Martina Köberle führt mit vielen Live-Gästen durch diese Sendung und macht Lust auf den einzigartigen Kultursommer in Bregenz.

„La traviata“

24. Juli, 21.20 Uhr, ORF 2

29. August, 20.15 Uhr, 3sat

Giuseppe Verdis „La traviata“ zählt zu den meistgespielten Opern der Welt und berührt bis heute durch ergreifende Melodien und eine zeitlose Geschichte von Liebe, Freiheit und gesellschaftlicher Konvention. Für die Bregenzer Festspiele verlegen der gefeierte italienische Regisseur Damiano Michieletto und der Bühnenbildner Paolo Fantin die Handlung in die Ära der „Roaring Twenties“ – eine Welt voller mondäner Jazzclubs, glitzerndem Überfluss und innerer Leere.

„Verdis La traviata – Hinter den Kulissen der größten Seebühne der Welt“

2. August, 18.25 Uhr, ORF 2

9. August, 9.30 Uhr, ORF III

27. August, 11.45 Uhr, sowie 29. August, 15.30 Uhr, 3sat

Wind, Wasser, Technik und große Emotionen: Die Dokumentation des ORF Vorarlberg blickt hinter die Kulissen der größten Seebühne der Welt und begleitet die Entstehung von „La traviata“ über ein ganzes Jahr hinweg. Von den ersten musikalischen Proben über den Bau des spektakulären Bühnenbilds bis hin zu den letzten Vorbereitungen vor der Premiere zeigt der Film, wie aus einer künstlerischen Vision ein einzigartiges Opernspektakel entsteht.

„Die Ausflüge des Herrn Brouček“

2. August, 22.25 Uhr, ORF III

Leoš Janáček schuf mit „Die Ausflüge des Herrn Brouček“ ein Werk von beißender Komik und absurdem Witz – eine schonungslose Satire auf bürgerliche Selbstzufriedenheit, moralische Trägheit und die ewige menschliche Unfähigkeit, aus der Geschichte zu lernen. Herr Brouček unternimmt zwei spannende Reisen, die ihm Gelegenheit geben, dem Alltag zu entfliehen und mit Ironie über seine Mitmenschen zu reflektieren. Im ersten Teil der Oper fliegt der Protagonist auf den Mond, im zweiten findet er sich im 15. Jahrhundert wieder.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Zum 80-Jahr-Jubiläum präsentiert der ORF Vorarlberg ein erstklassiges TV-Paket – von der feierlichen Eröffnung über die Live-Übertragung der ‚La traviata‘ bei Sonnenuntergang am See bis zum spannenden Blick hinter die Kulissen. Damit machen wir diesen herausragenden Kulturgenuss für ein breites Publikum regional, national und international zugänglich.“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Die Bregenzer Festspiele sind ein wichtiger Höhepunkt im Jahr. Hier zeigt Vorarlberg, was es kulturell kann, und das interessiert unser gesamtes Publikum, von den Jungen auf Social Media bis hin zum nationalen Fernsehen. Wir werden mit einem tollen Team für die spektakulärsten Bilder, den schönsten Sound und den besten Text auf allen Kanälen sorgen.“