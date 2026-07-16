- 16.07.2026, 12:24:02
- /
- OTS0076
Termine am 17. Juli in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 9.00 Uhr, Spatenstich zu Bauarbeiten für die neue Polizeiinspektion Theresienbadgasse mit Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch, Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeivizepräsident Franz Eigner (12., Theresienbadgasse 3)
(Schluss) red
Rückfragen & Kontakt
Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: [email protected]
Website: https://presse.wien.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK