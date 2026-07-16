So finden Nutzer die beste Taxi-App für ihre Bedürfnisse in Wien

Wien (OTS) -

Die Auswahl an Taxi-Apps in Wien wächst stetig. Für Nutzer stellt sich daher zunehmend die Frage: Welche Taxi-App passt am besten zu den eigenen Bedürfnissen? Taxi 40100 hat die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl einer Taxi-App zusammengefasst.

Verfügbarkeit & Zuverlässigkeit

Gute Taxi-Apps kennzeichnen sich durch eine flächendeckende Abdeckung im Stadtgebiet. Kurze Wartezeiten und eine hohe Fahrzeugverfügbarkeit – auch zu Stoßzeiten – sind ein wesentliches Kennzeichen zuverlässiger Taxi-Apps.

Benutzerfreundlichkeit

Einfache und intuitive Bedienung, schnelle Buchung mit wenigen Klicks und eine transparente Anzeige von Fahrtdetails sollten selbstverständlich sein. Nach einer Buchung per App muss die Ankunftszeit, das Kennzeichen des Wagens und der Vorname des Lenkers angezeigt werden.

Preis-Transparenz

Gute Taxi-Apps zeichnen sich durch eine klare Tarifstruktur ohne versteckte Gebühren aus. Bei der App von Taxi 40100 können Kunden etwa schon vor der verbindlichen Bestellung den Fixpreis für eine Strecke erfahren. Und bezahlt wird entweder im Vorfeld mittels Autopay, oder nach der Fahrt per APP, bar oder per Kredit- oder Bankomatkarte.

Sicherheitsstandards

In ganz Wien sind dank der gesetzlichen Lage nur geschulte und geprüfte Fahrerinnen und Fahrer im Einsatz. Wer mit Hilfe eines Kommunikationsdienstes, also per Telefon, APP oder – bei Taxi 40100 – auch per WhatsAPP bestellt, darf davon ausgehen, dass jede Fahrt nachvollziehbar ist. Handy oder Tasche im Taxi vergessen? Taxi-Apps ermöglichen üblicherweise eine Kontaktaufnahme zum jeweiligen Vermittler mittels e-mail oder Telefon. Das Callcenter von Taxi 40100 zum Beispiel ist 24/7 erreichbar. Die Möglichkeit zur Bewertung der Fahrt, des Fahrzeuges und des Fahrers nach einer Fahrt ist bei den gängigsten Taxi-Apps Standard.

Zusatzfunktionen

Moderne und innovative Taxi-APPS bieten zudem eine Reihe an Zusatzfunktionen wie etwa Vorbestellungen, Auswahl von Fahrzeugtypen (z. B. Großraumtaxi) und barrierefreie Optionen.

„Ein kurzer Vergleich mehrerer Taxi-Apps kann Zeit und Kosten sparen und lohnt sich immer“, empfiehlt Eveline Hruza, Generalsekretärin von Taxi 40100 abschließend.