Österreichische Plattform Patient:innensicherheit: Isabel Rippel-Schmidjell neue Geschäftsführerin

Wien (OTS) -

Mag. Isabel Rippel-Schmidjell hat die Geschäftsführung der Österreichischen Plattform Patient:innensicherheit übernommen. Sie folgt in dieser Funktion auf Univ.-Prof. PD Dr. Mag. Maria Kletecka-Pulker.

Isabel Rippel-Schmidjell ist Leiterin der Salzburger Patientenvertretung. Zuvor war sie viele Jahre als selbständige Rechtsanwältin mit Schwerpunkt Medizinrecht tätig. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung im Gesundheitswesen und ihrer juristischen Expertise setzt sie sich insbesondere für eine konsequente Stärkung der Patient:innenrechte, eine gelebte Sicherheitskultur und den offenen Dialog zwischen Patient:innen, Gesundheitseinrichtungen und Entscheidungsträger:innen ein. Gemeinsam mit Präsident Prof. Priv.-Doz. DDr. Michael Wagner wird sie die Plattform künftig weiterentwickeln.