Urlaubsverkehr nimmt weiter Fahrt auf: Zweite Reisewelle startet

Wien (OTS) -

Mit dem Ferienstart in Nordrhein-Westfalen sowie in den zentralen Provinzen der Niederlande ist am kommenden Wochenende mit starkem Reiseverkehr auf Österreichs Haupttransitrouten zu rechnen. Bereits ab Freitagnachmittag sind auf den Nord-Süd-Verbindungen sowie auf der West-Ost-Achse Richtung Ungarn längere Verzögerungen möglich.

Besonders staugefährdete Strecken

A 2 Süd Autobahn vor der Tunnelbaustelle auf der Pack

A 10 Tauern Autobahn bei der Mautstelle St. Michael

A 11 Karawanken Autobahn vor dem Karawankentunnel

A 12 Inntal Autobahn vor der Luegbrücke

Raum Wien, insbesondere auf den Ausfahrten Richtung Süden

Grenzübergang Spielfeld wegen einer Baustelle auf slowenischer Seite

Auf der A 4 Ost Autobahn bei der Simmeringer Haide ist durch die laufende Baustelle ebenfalls mit Verzögerungen zu rechnen. Der Flughafen Wien bleibt aber über die A 4 uneingeschränkt erreichbar.

Grenzkontrollen bleiben aufrecht

Bei der Einreise nach Österreich sind an den Grenzen zu Ungarn, der Slowakei und Slowenien Wartezeiten möglich. Auch bei der Ausreise nach Deutschland kann es an den Grenzübergängen Kufstein, Walserberg und Suben zu Verzögerungen kommen.

Abfahrtssperren auf der A 10

Bis 13. September gelten auf der A 10 Tauern Autobahn im Bundesland Salzburg wieder Abfahrtssperren für den Transitverkehr. Fahrzeuge ohne Ziel in Österreich dürfen an folgenden Anschlussstellen die Autobahn nicht verlassen: Puch-Urstein, Hallein, Kuchl, Golling-Abtenau, Werfen, Knoten Pongau, Lammertal-Hüttau, Eben, Altenmarkt, Flachau, Flachauwinkl, Zederhaus. Die Maßnahme soll Ausweichverkehr auf das niederrangige Straßennetz verhindern.

Nächtliche Sperren wegen Arbeiten

A 1 West Autobahn

Nacht 16./17. Juli, 20 bis 5 Uhr früh

Fahrtrichtung Salzburg zwischen Haag und St. Valentin gesperrt

Umleitung entlang der B 1

A2 Süd Autobahn

Nacht 18./19. Juli, 21 bis 4 Uhr früh

Sperre in beiden Richtungen zwischen Steinberg und Packsattel

Umleitung über die B 70

Wichtiger Hinweis:

Eine gute Routenplanung spart Zeit und Nerven: Deswegen empfiehlt die ASFINAG vor Fahrtantritt einen Check der Reiseroute. Informationen in Echtzeit zum aktuellen Reisezeitverlust finden Sie unter http://asfinag.at/reisezeiten

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