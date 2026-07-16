HPC-Ladenetz-Praxistest 2026: OMV gewinnt großen Österreich-Vergleich von electricar

Schwertberg (OTS) -

Die Redaktion des Fachmagazins electricar hat neun relevante Anbieter von High-Power-Charging-Ladestationen (HPC) in Österreich einem umfangreichen Praxistest unterzogen. Testsieger ist OMV mit der Gesamtnote „Hervorragend“ und 92,8 Prozent. Der Energiekonzern überzeugte mit einem starken Gesamtpaket aus günstigem Ad-hoc-Preis von 0,69 Euro pro Kilowattstunde, sehr einfachen Bezahlmöglichkeiten und Präsenz in allen neun Bundesländern.

Auf Platz zwei folgt Smatrics EnBW mit der Note „Hervorragend“ und 90,1 Prozent. Das Unternehmen betreibt mit 714 Ladepunkten das größte Schnellladenetz im Testfeld. Rang drei sichert sich Shell Recharge mit „Sehr gut“ und 87,0 Prozent. Shell Recharge erzielte im Praxistest die höchste gemessene Durchschnittsleistung von 268 Kilowatt. Dahinter platzieren sich Mer Austria mit 86,9 Prozent und Ionity mit 86,3 Prozent.

Preis-Champion im Test ist EVN mit dem günstigsten Ad-hoc-Tarif von durchschnittlich 0,66 Euro pro Kilowattstunde. Die höchste Ladestabilität erzielte das Innsbrucker Unternehmen Da Emobil mit 99 Prozent.

Für den Praxistest legte electricar-Chefredakteur Armin Grasmuckmehrere tausend Kilometer zurück. Pro Anbieter wurden mehrere HPC-Ladepunkte mit mehr als 150 Kilowatt Ladeleistung geprüft. Als Testfahrzeug diente ein Volvo EX90 mit modernem 800-Volt-Bordnetz. Bezahlt wurde ausschließlich per Debit- oder Kreditkarte zum Ad-hoc-Tarif.

Bewertet wurden unter anderem Ladeleistung, Ladestabilität, Netzgröße, regionale Abdeckung, Preise, Bezahlmöglichkeiten sowie Lage und Komfort der Standorte. Ergänzend flossen Daten aus dem Ladestellenverzeichnis der E-Control ein. Der vollständige Test mit allen Detailergebnissen ist online abrufbar unter:

https://www.dietester.de/de/test/hpc-lader-im-praxistest-2026