ORF zeigt Finale Spanien – Argentinien am 19. Juli live

Wien (OTS) -

Die FIFA Fußball-WM 2026 steuert auf ihren finalen Höhepunkt zu: ORF 1 zeigt am Sonntag, dem 19. Juli 2026, bereits ab 18.10 Uhr live (Spielbeginn 21.00 Uhr) das WM-Finale zwischen Europameister Spanien und dem amtierenden Weltmeister Argentinien. Aus New Jersey melden sich Rainer Pariasek und die beiden Kommentatoren Thomas König und Andreas Herzog, die sich dabei auch auf eine Halftime-Show der Superlative freuen können: Dabei geben sich u. a. Madonna, BTS, Justin Bieber, Coldplay und Maestro Gustavo Dudamel die musikalische Ehre. Bei der Schlussfeier mit dabei sind Stars wie Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger und Robbie Williams.

Im WM-Studio analysieren Alina Zellhofer, Herbert Prohaska, Jasmin Eder und Peter Stöger das Fußball-Geschehen. Zusätzlicher Gast-Experte ist ÖFB-Goalie Alexander Schlager, der bei der WM gegen beide Teams hervorragend gehalten hat und genau weiß, wie es sich anfühlt, gegen Spanien und Argentinien zu spielen.

Das gesamte ORF-Programmangebot zur Fußball-WM wird mit Untertiteln angeboten.

Alles dreht sich um König Fußball – selbstverständlich auch auf sport.ORF.at, ORF ON und im ORF-Fußball-Special. Das umfangreiche multimediale Package zur FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 umfasst alles, was das Fanherz begehrt – von Live-Streams der vom ORF übertragenen Spiele inkl. zusätzlichen Tactical Feeds über Highlight-Videos und -Clips von allen Partien bis zu Storys, Daten, Live-Blogs und -Tickern. Volles WM-Programm also auch im Web und via Apps. Laufend aktuelle News und Highlights stellen auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT bereit.