Für Stephan Zinner, Anne Schäfer, Erwin Steinhauer und Susi Stach heißt es ab 22. Juli in ORF 2 wieder „Himmel, Herrgott, Sakrament“

Wien (OTS) -

Mit durchschnittlich 723.000 Zuseherinnen und Zusehern bei 33 Prozent Marktanteil (12+) avancierte die erste Staffel von „Himmel, Herrgott, Sakrament“ im Juli 2025 in ORF 2 zum Publikumshit. Am Mittwoch, dem 22. und 29. Juli sowie 5. August 2026, geht die komödiantische ORF/BR-Erfolgsserie jeweils um 20.15 und 21.05 Uhr in ORF 2 sowie bereits sieben Tage vorab auf ORF ON in ihre zweite Runde. In den sechs neuen Folgen rund um den von Stephan Zinner dargestellten Pfarrer einer sehr speziellen Münchner Gemeinde, der den dortigen Problemen mit unkonventionellen Methoden begegnet, spielen u. a. auch Anne Schäfer, Erwin Steinhauer, Susi Stach, Christian Lerch, Sigi Zimmerschied, Helmut Berger und Eli Wasserscheid. Neben beruflichen warten aber auch private Herausforderungen auf Pfarrer Hans Reiser, der neben seinen kirchlichen Pflichten auch seiner neuen Beziehung gerecht werden muss – und natürlich dem Kardinal, der ebenfalls weiterhin seine Aufmerksamkeit fordert. Die Dreharbeiten fanden von April bis Juli 2025 in München und Umgebung statt. Im Regiesessel nahm Franz Xaver Bogner Platz, der auch für die Drehbücher (nach dem gleichnamigen Sachbuch von Pfarrer Rainer Maria Schießler unter Mitarbeit von Stefan Linde) verantwortlich zeichnet. Eine Folge („Frei sein“) stammt von Carolina Zimmermann.

Stephan Zinner: „Humor mit Ernsthaftigkeit verbunden“

„Es wurde eine Balance zwischen ernsten Themen und Unterhaltung gefunden – mit guten Plots. Die Serie soll auch kritische Debatten anstoßen. Mir gefällt, dass Humor mit Ernsthaftigkeit verbunden wird und die Serie nicht seicht ist. Wir erzählen Geschichten, die nah am Leben und nah an den Leuten sind. Das ist auch die Resonanz, die uns zurückgegeben wird und das macht sehr großen Spaß.“

Mehr zu den Inhalten der Folgen

„Himmel, Herrgott, Sakrament – Schlafen“ (Mittwoch, 22. Juli, 20.15 Uhr, ORF 2 sowie sieben Tage vorab auf ORF ON)

Der Druck auf Pfarrer Hans Reiser (Stephan Zinner) wächst: Kardinal Georg Brunnenmayr (Erwin Steinhauer) lässt ihn beschatten und stellt ihn vor ein Ultimatum – seine Beziehung zu Lisa Kirchberger (Anne Schäfer) oder sein Priesteramt! Doch Hans bleibt keine Zeit für private Entscheidungen, denn die syrische Flüchtlingsfamilie Aboud sucht in seiner Kirche Schutz vor der Polizei. Um den kranken Familienvater (Samer Maku) vor der Abschiebung zu bewahren, gewährt Reiser ihnen kurzentschlossen das Kirchenasyl. Das ruft nicht nur den Zorn des Kardinals hervor, sondern auch die Presse auf den Plan. Während Brunnenmayr versucht, den Skandal einzudämmen, fordert Lisa, die sich im heimlichen Versteckspiel zunehmend unwohl fühlt, endlich Klarheit für ihre gemeinsame Zukunft.

„Himmel, Herrgott, Sakrament – Frei sein“ (Mittwoch, 22. Juli, 21.05 Uhr, ORF 2 sowie sieben Tage vorab auf ORF ON)

Pfarrer Reiser will zwei Seniorinnen im katholischen Heim helfen, die nach Jahrzehnten endlich als homosexuelles Paar zusammenziehen möchten. Das Problem: Eine der Damen ist Irmi, die Schwester von Kardinal Brunnenmayr, und der ist strikt gegen diese späte, unkonventionelle Liebe zu ihrer Partnerin Gertrud Hartberger (Traute Hoess). Hans legt sich für das Glück der beiden Frauen erneut mit der Obrigkeit an und plant eine Segnungsfeier, die den Kardinal herausfordert. Lisa Kirchberger plagen derweil massive Geldsorgen. Um ihre Familie über Wasser zu halten, nimmt sie einen Job als Medikamenten-Lieferantin an, der sie schnell an ihre Belastungsgrenze bringt und das Familienleben auf eine harte Probe stellt.

Himmel, Herrgott, Sakrament auf ORF ON streamen

Die neuen Folgen der zweiten Staffel von „Himmel, Herrgott, Sakrament“ können jeweils bereits sieben Tage vorab sowie im Anschluss an ihre TV-Ausstrahlung auf ORF ON gestreamt werden, wo auch die erste Saison zum Wiedersehen zur Verfügung steht.

„Himmel, Herrgott, Sakrament“ ist eine Produktion von maze pictures in Koproduktion mit BR und ORF, gefördert von FFF Bayern.