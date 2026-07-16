Spielen, basteln und Holzschiff bauen im Gemeindebau

Wien (OTS) -

Seit dem 24. Juni bietet Wiener Wohnen gemeinsam mit den Wiener Kinderfreunden Aktiv Spiel, Bewegung und jede Menge Kreativität für Mädchen und Buben von 4 bis 10 Jahren im 3. Bezirk im Wildganshof. Kinder haben hier wöchentlich am Mittwoch von 15 bis 18 Uhr die Möglichkeit, unterschiedliche Aktivitäten wie Federball, Slackline, Perlenbasteln und Mandala-Malen direkt vor der Haustüre auszuprobieren.

Am Mittwoch, dem 15. Juli, feierten Erich Hohenberger, Bezirksvorsteher Landstraße, Daniel Bohmann, Geschäftsführer der Wiener Kinderfreunde Aktiv und Katharina Klement, interimistische Direktorin von Wiener Wohnen bei einem stimmungsvollen Sommerfest den Auftakt des abwechslungsreichen Sommers im 3. Bezirk.

Auch Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 12 Jahren, die rund um den Rennbahnweg 27 im 22. Bezirk leben, können sich über den Sommer kreativ betätigen. Gemeinsam mit dem Institut für Erlebnispädagogik (IFEP) haben sie die Möglichkeit, im Juli und August ein Holzschiff zu bauen. Sie können hier planen, hämmern, sägen, malen und so Schritt für Schritt an verschiedenen Standorten in der Wohnhausanlage ein Schiff bauen. Am Ende der Aktion findet im Rahmen eines Abschlussfestes die Schiffstaufe statt.

Nähere Informationen sowie die genauen Termine und Standorte sind auf der Website zu finden: https://www.wienerwohnen.at/aktuelles/neuigkeiten/neues-aus-dem-gemeindebau/sommeraktion-gemeindebau-2026.html