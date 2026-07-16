25. Sommerakademie am Semmering: Talente entdecken und Begabungen fördern

St. Pölten (OTS) -

Bereits zum 25. Mal findet heuer die Sommerakademie für besonders begabte und interessierte Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen Volksschule am Semmering statt. Von 10. bis 14. Juli 2026 erwartete die teilnehmenden Kinder ein abwechslungsreiches Programm, das weit über die Inhalte des regulären Unterrichts hinausgeht und ihnen die Möglichkeit bietet, ihre Interessen zu vertiefen und neue Begabungen zu entdecken. „Jedes Kind verfügt über individuelle Talente und Begabungen, die es frühzeitig zu erkennen und gezielt zu fördern gilt. Mit der Sommerakademie schaffen wir ein Umfeld, in dem besonders interessierte Schülerinnen und Schüler ihre Potenziale entfalten, Neues ausprobieren und sich mit Gleichgesinnten austauschen können. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung unserer jungen Talente und investieren gleichzeitig in die Zukunft unseres Landes“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

In verschiedenen Kursen aus den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik, Chemie, Sprache sowie Kunst und Gestaltung arbeiten die Schülerinnen und Schüler in kleinen Gruppen gemeinsam an spannenden Fragestellungen. Im Mittelpunkt stehen kreatives und vernetztes Denken, eigenständiges Arbeiten sowie die Freude am Lernen und Forschen. Ergänzt wird das fachliche Angebot durch ein vielfältiges Freizeit-, Sport- und Kulturprogramm, das den Austausch unter den Kindern fördert und das gemeinsame Lernen zu einem besonderen Erlebnis macht.

Die Sommerakademie am Semmering ist seit einem Vierteljahrhundert ein fixer Bestandteil der Begabungsförderung in Niederösterreich. Sie bietet besonders motivierten Kindern die Möglichkeit, sich intensiv mit ausgewählten Themen auseinanderzusetzen, wissenschaftliche und kreative Arbeitsweisen kennenzulernen und ihre Freude am Entdecken nachhaltig zu stärken. Organisiert wird die Sommerakademie von der Bildungsdirektion für Niederösterreich in Zusammenarbeit mit erfahrenen Pädagoginnen und Pädagogen sowie Expertinnen und Experten aus den jeweiligen Fachbereichen. Mit ihrem vielfältigen Angebot unterstreicht die Sommerakademie einmal mehr den hohen Stellenwert, den die Begabungs- und Begabtenförderung in Niederösterreich einnimmt. Ziel ist es, junge Menschen bestmöglich auf ihrem individuellen Bildungsweg zu begleiten und ihre besonderen Fähigkeiten gezielt weiterzuentwickeln.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]