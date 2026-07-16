  • 16.07.2026, 10:25:03
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  • OTS0037

GLOBAL 20000 EILT-AVISO: Online PK, Freitag 17.7. 10:00 Uhr, Warum Kronstorf Gesetze ändern muss

Oekobüro-Gutachten bestätigt: Für Rechenzentren muss künftig zwingend eine UVP erforderlich sein, um massive Umweltschäden zu verhindern.

Wien (OTS) - 

Das in Bau befindliche Mega-Rechenzentrum im oberösterreichischen Kronstorf soll weit größer als ursprünglich geplant ausfallen. Damit steigen auch Wasser- und Energieverbrauch massiv an. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht vorgesehen. Warum derartige Projekte künftig rechtlich ohne eine entsprechende UVP nicht möglich sein dürfen, und wieso sie derzeit noch keine UVP benötigen erklären

  • Hannah Keller (Klima- & Energiesprecherin GLOBAL 2000)
  • Gregor Schamschula (Umweltjurist und Geschäftsführer Oekobüro)

Wann? Freitag, 17. Juli 2026, 10:00 Uhr

Wo? Online – https://us02web.zoom.us/launch/jc/89282286894

Meeting ID: 892 8228 6894 - Passcode: 396565

Anmeldung unter [email protected] erbeten


Rückfragen & Kontakt

Marcel Ludwig
Pressesprecher GLOBAL 2000
+43 699 142000 20
[email protected]

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