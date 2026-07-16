  • 16.07.2026, 10:22:32
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„Akte Betrug“ über verschwundenes Geld der Fußball-Stars, Rip-Deal-Fall und Ghost-Shopping

Am 17. Juli um 21.20 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Das ORF-Investigativ-Magazin „Akte Betrug“ – präsentiert von Martin Ferdiny – berichtet am Freitag, dem 17. Juli 2026, um 21.20 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON über folgende Themen:

Nachspiel: Wo ist das Geld der Fußball-Stars?

Skender Fani, ein verstorbener Rechtsanwalt und Fußball-Spielerberater, soll Toni Polster und andere Prominente um viel Geld gebracht haben. Gläubiger vermuten, er hat es ins Ausland transferiert. Bleibt es für immer verschwunden oder gibt es eine Chance, das Geld wiederzubekommen? Es gibt viele Betroffene, aber nicht alle wollten öffentlich über die Geschäfte von Skender Fani sprechen. Denn er hat sich offenbar auch in Kreisen bewegt, die manchen Angst machen.

Rip-Deal: Das Geschäft, das zur Falle wurde

Der Event-Managerin Claudia F. wird angeboten, eine große Veranstaltung in Wien zu organisieren. Der Gewinn aus dem Auftrag hätte ihre Pension sichern sollen. Es kommt zu mehreren Besprechungen und Treffen mit zwei Geschäftsmännern. Ein Vertrag wird aufgesetzt. Alles scheint seriös zu sein. Für den Auftrag soll die Agenturchefin 105.000 Euro Vermittlungsprovision in Kryptowährung bezahlen. Als Claudia F. das Geld überweist, schlagen die Betrüger zu: Mittels Fernzugriff stehlen sie innerhalb von Sekunden 105.000 Euro von ihrem Krypto-Konto.

Ghost-Shopping

„Ghost Shops“ beschreiben ihre Produkte als Handarbeit aus der Region, erzählen Familiengeschichten und täuschen ihre Kundinnen und Kunden mit inszenierter Nähe. Tatsächlich aber verkaufen sie billige Massenware aus Asien. Oft gibt es die vermeintlichen Unternehmer gar nicht: Ghost-Shops, Fake-Shops, Dropshipping – was steckt dahinter und wie kann man sich schützen?

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