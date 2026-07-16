„Bewusst gesund“ über Jod – ein lebensnotwendiges Spurenelement

Wien (OTS) -

Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 18. Juli 2026, um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Jod – ein lebensnotwendiges Spurenelement

Vitamin C, Vitamin D oder Magnesium sind sprichwörtlich in aller Munde. Das für den Körper wichtige Spurenelement Jod hingegen wird oft übersehen. Die Einführung von jodiertem Speisesalz in den 1960er Jahren war ein medizinischer Meilenstein, denn die an Jod armen Böden im Alpenraum führten früher häufig zu Jodmangel in der Bevölkerung. Die Folgen waren Kropfbildung und Entwicklungsstörungen bei Kindern. Auch Meeresfische, Meeresfrüchte und Algen sind gute Jodlieferanten. Jod ist Bestandteil des Schilddrüsenhormons Thyroxin und damit wichtig für die Funktionsfähigkeit des gesamten Stoffwechsels. Alle Organsysteme des Menschen – und besonders das Nervensystem – sind auf Jod angewiesen. Obwohl es der Körper ständig braucht und es für die meisten Menschen sogar in höherer Menge völlig unbedenklich ist, hat es jedoch einen erstaunlich umstrittenen Ruf. „Bewusst gesund“ sorgt für Aufklärung. Gestaltung: Christian Kugler

Sommerserie: Scheinfasten und Saftfasten

„Weniger essen heißt länger leben“, sagt Prof. Dr. Valter Longo, Altersforscher und maßgeblicher Entwickler der „Fasting Mimicking Diet“, besser bekannt als Scheinfasten. Das Prinzip dahinter scheint einfach: Man nimmt weiterhin Nahrung zu sich, durch eine gezielte Kalorienreduktion täuscht man dem Körper aber einen Fastenzustand vor und löst damit dieselben Regenerationsprozesse aus wie beim klassischen Fasten. Fasten ohne zu fasten also. Neben dem Scheinfasten erfreut sich auch das Saftfasten wachsender Beliebtheit. Dabei verzichtet man für mehrere Tage komplett auf feste Nahrung und versorgt den Körper ausschließlich mit Flüssigem. Wie beide Methoden funktionieren, für wen sie geeignet sind und was es zu beachten gilt, erklärt Fastenexpertin Elisabeth Rabeder.

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Elektrokardioversion (Elektroschock)

Eine Elektrokardioversion stellt bei bestimmten Herzrhythmusstörungen den normalen Herzrhythmus mittels gezielter Stromstöße wieder her. Sie wird vor allem bei anhaltendem Vorhofflimmern oder zu schnellem Herzschlag eingesetzt. Über Elektroden auf der Brust wird das Herz dabei gewissermaßen „neu gestartet“. Der Eingriff erfolgt unter kurzer Vollnarkose und muss manchmal wiederholt werden. Mehr zu Nutzen und Risiken erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Sonnengruß – Yoga für Enkel und Oma

Yoga ist heute weltweit etabliert und auch in Österreich sehr beliebt. Die aus Indien stammende Lehre hat das Ziel, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen und so das Wohlbefinden zu fördern. Seit rund 3.000 Jahren wird Yoga praktiziert – im Laufe der Zeit haben sich viele unterschiedliche Formen entwickelt. In einer Senioreneinrichtung in Wien Penzing wird „intergeneratives Yoga“ angeboten: Das Alter der Teilnehmer:innen reicht von zwei bis 92 Jahren. Beim Yoga für Enkel und Oma finden die Generationen zueinander und zu sich selbst. Gestaltung: Christoph Hofer

Scharfe Klinge – fördert Rasieren das Haarwachstum?

Ob Beine, Achseln oder Bikinizone: Glatte Haut ist gerade im Sommer gefragt. Viele greifen deshalb regelmäßig zum Rasierer. Doch wachsen Haare danach tatsächlich schneller, dichter und dunkler nach? Und funktioniert dieses Prinzip auch beim Kopfhaar? Dr. Christine Reiler geht diesem Mythos nach und zeigt außerdem, welche Heilpflanzen das Haarwachstum unterstützen und Haarausfall auf natürliche Weise entgegenwirken können. Gestaltung: Thommy Schmidle