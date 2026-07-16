Der „Ö1 Kulturtalk“ am 19. Juli: Kleinstfestivals und der Matthäus-Effekt

Wien (OTS) -

Am Sonntag, den 19. Juli ist der nächste „Ö1 Kulturtalk“ (18.15 Uhr) zu hören. Johann Kneihs spricht mit Julia Schafferhofer (freie Journalistin) und Ewald Baringer (APA/„Niederösterreichische Nachrichten“) über aktuelle Produktionen von Kleinfestivals.

Vom lange Bewährten bis zum Experiment reicht die Bandbreite bei kleinen Festivals. Welche Strategien verfolgen kleine Veranstalter – einerseits als künstlerisches Credo, aber andererseits auch, um sich gegenüber Großereignissen zu behaupten? Wie kann es neuen Festivals gelingen, sich zu etablieren, und wie lässt sich dabei der Matthäus-Effekt umgehen: dass die öffentliche Aufmerksamkeit hauptsächlich schon bekannten, arrivierten Veranstaltern gilt und anderes übersehen wird? Julia Schafferhofer ist freie Journalistin, unter anderem für „Nachtkritik“, außerdem Jurymitglied für den Nestroy-Theaterpreis. Ewald Baringer ist langjähriger Kulturredakteur der APA und der „NÖN“. Im Gespräch mit Johann Kneihs berichten sie unter anderem von der Inszenierung von „Mein Freund“ bei den traditionsreichen Nestroyspielen Schwechat, von Konzerten bei den Meisterklassen Gutenstein, vom Kulturfestival Südalpenraum in Sankt Daniel, den Theatertagen Weißenbach im steirischen Ennstal oder von George Orwells „Ministerium der Wahrheit“ bei den Sommerspielen Melk. Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at.