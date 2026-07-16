Lotto: Premiere bei „6 aus 45“ – Achtfachjackpot mit 12 Mio. Euro

Wien (OTS) -

Welch ein Sonntag steht da allen Sport- und Spiel-Begeisterten bevor: Um 21 Uhr kickt die Fußball-Nationalmannschaft von Spanien im WM-Finale gegen Argentinien, aber für Lotto-Fans wird es schon knapp zwei Stunden vorher spannend, denn es geht um den ersten Achtfachjackpot seit Einführung von Lotto „6 aus 45“ und damit um rund 12 Millionen Euro für die „sechs Richtigen“.

Am Mittwoch hat es also zum achten Mal in Folge keinen Sechser gegeben, auf die gezogene Kombination, bestehend aus 4, 14, 27, 32, 38 und 45 hatte niemand getippt. Damit wurde ein neuer Meilenstein in der mittlerweile 40-jährigen Geschichte der Österreichischen Lotterien gesetzt – gerade richtig also zum Jubiläum des Unternehmens.

Vier Spielteilnehmer:innen tippten am Mittwoch einen Fünfer mit der Zusatzzahl 42 und gewannen damit jeweils rund 63.000 Euro. Je ein Gewinn wurde per Normalschein in Kärnten und Oberösterreich erzielt, wobei zum Sechser jeweils die Zahl 45 gefehlt hatte. Die beiden anderen Gewinne kamen per Quicktipp in Niederösterreich sowie über die Spieleseite win2day zustande, beiden fehlte die Zahl 14 zum ganz großen Erfolg.

LottoPlus

Die LottoPlus Ziehung Nummer eins endete am Mittwoch mit einem Solo-Sechser, der einem win2day-User rund 294.400 Euro brachte. Bei Ziehung Nummer zwei gab es keinen Sechser, womit die Gewinnsumme auf die 110 Fünfer aufgeteilt wurde, die jeweils rund 3.700 Euro gewannen. Für die beiden LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden jeweils etwa 400.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es zwar drei Wettscheine mit der richtigen Joker Zahl, allerdings war nur auf zwei davon – auf einem in Wien und auf einem in Niederösterreich – auch das „Ja“ angekreuzt. Dies bedeutet einen Gewinn von jeweils rund 151.200 Euro. Auf einem in Wien gespielten Wettschein war neben der richtigen Joker Zahl das „Nein“ angekreuzt.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Thomas May.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Mittwoch, 15. Juli 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen