  • 16.07.2026, 09:35:03
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REMINDER AVISO: Spatenstich zu Bauarbeiten für neue Polizeiinspektion Theresienbadgasse

Spatenstich mit Innenminister Karner, Wohnbaustadträtin Hanel-Torsch, und Landespolizeivizepräsident Eigner, 17. Juli 2026, 9 Uhr

Wien (OTS) - 

Am 17. Juli 2026 starten mit einem Spatenstich die Sanierungsarbeiten des Amtshauses in der Theresienbadgasse 3. Neben Innenminister Gerhard Karner werden die Stadträtin für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen, Elke Hanel-Torsch, sowie der Landespolizeivizepräsident Franz Eigner an der Veranstaltung teilnehmen. Nach der Fertigstellung wird die bisherige Polizeiinspektion Hufelandgasse in die neuen, hochmodernen Räumlichkeiten in der Theresienbadgasse übersiedeln.

Wann: 17. Juli 2026, 9 Uhr
Wo: Theresienbadgasse 3, 1120 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

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Harald Sörös, BA MA
Telefon: +43 1 53126 901133
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