- 16.07.2026, 09:35:03
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REMINDER AVISO: Spatenstich zu Bauarbeiten für neue Polizeiinspektion Theresienbadgasse
Spatenstich mit Innenminister Karner, Wohnbaustadträtin Hanel-Torsch, und Landespolizeivizepräsident Eigner, 17. Juli 2026, 9 Uhr
Am 17. Juli 2026 starten mit einem Spatenstich die Sanierungsarbeiten des Amtshauses in der Theresienbadgasse 3. Neben Innenminister Gerhard Karner werden die Stadträtin für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen, Elke Hanel-Torsch, sowie der Landespolizeivizepräsident Franz Eigner an der Veranstaltung teilnehmen. Nach der Fertigstellung wird die bisherige Polizeiinspektion Hufelandgasse in die neuen, hochmodernen Räumlichkeiten in der Theresienbadgasse übersiedeln.
Wann: 17. Juli 2026, 9 Uhr
Wo: Theresienbadgasse 3, 1120 Wien
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