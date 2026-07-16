Neue Wirtschaftsplattform stärkt Beziehungen zwischen Österreich und Kasachstan

Wien (OTS) -

Neue Handelsrouten zwischen Europa und Asien, steigende Investitionen in Zentralasien und die wachsende geopolitische Bedeutung des sogenannten Middle Corridor rücken Kasachstan zunehmend in den Fokus österreichischer Unternehmen. Mit der Austrian-Kazakh Connectivity Platform (AKCP) wurde deshalb eine neue wirtschaftsorientierte Plattform geschaffen, die Unternehmen beider Länder vernetzen und den Ausbau der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen nachhaltig unterstützen soll. Im Rahmen einer feierlichen Gründungsveranstaltung im Restaurant Kelsen des Österreichischen Parlaments wurde die Initiative gestern offiziell vorgestellt. Rund 150 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Diplomatie und Industrie nahmen teil und unterstrichen damit das große Interesse an einer engeren wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Österreich und Kasachstan.

Kasachstan ist die größte Volkswirtschaft Zentralasiens und zählt zu den wichtigsten Partnern der Europäischen Union in der Region. Als zentrale Drehscheibe entlang des Middle Corridor gewinnt das Land für Handel, Transport und internationale Lieferketten zunehmend an Bedeutung – für österreichische Unternehmen eröffnen sich dadurch attraktive Chancen, insbesondere in Infrastruktur, Logistik, Bahnindustrie, Energie, Maschinenbau, industrieller Modernisierung sowie innovativen Technologien.

Die AKCP versteht sich als zentrale Anlaufstelle für Unternehmen, die diese Geschäftsmöglichkeiten erschließen oder bestehende Aktivitäten ausbauen möchten. Sie vernetzt mit Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft, unterstützt bei Marktinformationen und regulatorischen Fragestellungen, identifiziert Kooperationspotenziale und begleitet Delegationsreisen sowie den Aufbau langfristiger Partnerschaften. Ziel ist es, den wirtschaftlichen Austausch zwischen Österreich und Kasachstan nachhaltig zu stärken und Unternehmen einen strukturierten Zugang zu einem der dynamischsten Wachstumsmärkte Zentralasiens zu ermöglichen.

Zu den Ehrengästen des Abends zählten Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, der kasachische Botschafter S.E. Muchtar Tileuberdi, Aidar Ryskulov (Managing Director for Economics and Finance des Staatsfonds Samruk-Kazyna, Chairman des Board of Directors von Kazakhstan Temir Zholy), Severin Gruber (Generalsekretär im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus) sowie Anuar Akhmetzhanov (stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Kazakhstan Temir Zholy). Im Mittelpunkt standen Investitionsmöglichkeiten, Infrastrukturprojekte und die Zusammenarbeit entlang des Middle Corridor. Eine Podiumsdiskussion zu konkreten Kooperationsfeldern brachte unter anderem Zeyba Agalarova (KTZ Express), Thomas Kargl (ÖBB Rail Cargo Austria) und Igor Sekardi (Industriellenvereinigung) zusammen.

„ Österreich verfügt über hervorragende Unternehmen, großes technologisches Know-how und hohe Innovationskraft. Kasachstan bietet gleichzeitig enormes wirtschaftliches Potenzial und entwickelt sich zu einem der wichtigsten Partner Zentralasiens. Unsere Aufgabe ist es, beide Seiten zusammenzubringen und aus guten Gesprächen konkrete Kooperationen entstehen zu lassen. Die große Resonanz auf unsere Gründungsfeier zeigt, dass dafür ein klarer Bedarf besteht “, so Prof. Dr. Karl Jurka, Präsident der AKCP.

„ Die AKCP versteht sich als Brückenbauer zwischen zwei Wirtschaftsräumen. Unser Ziel ist es, Unternehmen Orientierung zu geben, Netzwerke zu schaffen und langfristige Partnerschaften aufzubauen. Gerade in Zeiten geopolitischer Veränderungen und neuer internationaler Handelsrouten braucht es verlässliche Plattformen, die den direkten Austausch fördern ", so Dr. Alexander Schierhuber, Honorarkonsul der Republik Kasachstan in Niederösterreich und Vizepräsident der AKCP.

„ Internationale Partnerschaften sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor für einen wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort. Die Austrian-Kazakh Connectivity Platform schafft einen strukturierten Rahmen, um Unternehmen miteinander zu vernetzen, neue Märkte zu erschließen und langfristige wirtschaftliche Kooperationen aufzubauen “, so Ing. KR Wolfgang Hesoun, Vizepräsident der Austrian-Kazakh Connectivity Platform.

Den Ausgangspunkt bildete eine österreichische Wirtschaftsdelegation nach Kasachstan im November 2025 unter der Schirmherrschaft des Zweiten Nationalratspräsidenten Peter Haubner, im Zuge derer auch eine engere Zusammenarbeit zwischen den Bahngesellschaften beider Länder angestoßen wurde. Im April 2026 nahm die Idee einer dauerhaften Plattform bei einem Arbeitsessen mit Botschafter Tileuberdi konkrete Formen an. Zusätzlichen Rückenwind erhielt das Vorhaben durch den Arbeitsbesuch von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und Innenminister Gerhard Karner in Kasachstan im Mai 2026, der die guten bilateralen Rahmenbedingungen für eine weitere Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen unterstrich.

Mit der Gründungsveranstaltung beginnt zugleich die operative Arbeit der AKCP. Bereits im Herbst 2026 ist die nächste österreichische Wirtschaftsdelegation nach Kasachstan geplant. Darüber hinaus werden Wirtschaftsforen, Unternehmensdialoge, Fachveranstaltungen und Delegationsreisen den kontinuierlichen Austausch zwischen Wirtschaft, Politik und Institutionen beider Länder fördern. Die AKCP soll sich damit als langfristige Plattform für den Ausbau der österreichisch-kasachischen Wirtschaftsbeziehungen etablieren.

Über die Austrian-Kazakh Connectivity Platform (AKCP)

Die Austrian-Kazakh Connectivity Platform (AKCP) ist eine unabhängige, praxisorientierte Plattform zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Österreich und Kasachstan. Sie unterstützt Unternehmen bei der Geschäftsanbahnung, beim Markteintritt, bei der Vernetzung mit Entscheidungsträgern sowie bei der Entwicklung konkreter Kooperationsprojekte. Schwerpunkte liegen insbesondere in den Bereichen Infrastruktur, Logistik, Bahnindustrie, Energie, Maschinenbau und industrielle Modernisierung. Darüber hinaus bietet die AKCP Marktinformationen, regulatorische Orientierung, Business-Matchmaking, Fachveranstaltungen, Delegationsreisen und Dialogformate mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Institutionen beider Länder.

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