OÖ Landesgartenschau Wels 2027: Umbau Tiergarten für mehr Natur und Erlebnis

Wels (OTS) -

Der älteste Tiergarten Oberösterreichs entwickelt sich im Zuge der OÖ Landesgartenschau Wels 2027 zukunftsorientiert weiter. Begehbare Flugvoliere, neue Begegnungsorte und attraktivere Grünflächen machen Natur und Tierwelt künftig noch intensiver erlebbar. Seit beinahe 100 Jahren gehört der Welser Tiergarten zu den beliebtesten Ausflugszielen der Stadt. Als ältester Tiergarten Oberösterreichs verbindet er Natur, Erholung und Tiererlebnis mitten im urbanen Raum. Gleichzeitig bildet er mit seinem alten Baumbestand, den Wasserflächen und rund 90 Tierarten einen einzigartigen Naturraum mitten im Stadtgebiet. Im Zuge der Vorbereitungen auf die 10. OÖ Landesgartenschau beginnt nun die Erneuerung dieser besonderen Gartenwelt in Wels. Ziel ist es, den Charakter des traditionsreichen Tiergartens zu bewahren und gleichzeitig Natur, Tierhaltung und Besuchserlebnis zeitgemäß weiterzuentwickeln. Im Juli 2026 startet nun der Hoch- bzw. Gehegebau. Die Bau- und Gartenarbeiten dauern voraussichtlich bis Jahresende. Der Tiergarten Wels bleibt jedoch während des gesamten Umbaus geöffnet, einzelne Bereiche werden zeitweise gesperrt. „ Der Tiergarten ist für viele Welserinnen und Welser ein Ort voller Erinnerungen und gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen der Stadt. Mit der Stadt der Gärten entwickeln wir diesen besonderen Ort behutsam weiter. Die einzigartige Atmosphäre bleibt erhalten, gleichzeitig schaffen wir bessere Bedingungen für Tiere, neue Naturerlebnisse und eine noch höhere Aufenthaltsqualität “, betont DI Gottfried Struggl, Geschäftsführer der OÖ Landesgartenschau Wels 2027 und ergänzt: „ Mit der Stadt der Gärten investieren wir nachhaltig in einen Ort, der auch lange nach der Landesgartenschau für Mensch und Tier einen echten Mehrwert bietet .“ Weitere Informationen und Bilder finden Sie hier.

