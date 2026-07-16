Grüne Wien/Kraus, Pühringer zu „Musik am Fluss”-Finale: Tausende besuchen Gratis-Konzerte in Wien

Wien (OTS) -

Die Grüne Konzertreihe „Musik am Fluss” feierte diesen Sommer ein fulminantes Comeback: Rund 4.500 Menschen besuchten in den letzten drei Wochen die Gratis-Konzerte der Wiener Grünen im Stadtpark, am Wienfluss, beim Naschmarkt, auf der Donauinsel und im Bruno-Kreisky-Park. Ein besonderes Highlight war bereits der Auftakt im Stadtpark mit OSKA, die Singer-Songwriterin zog über 1.000 Gäste an. Am Finalwochenende erwarten die Besucher:innen noch einmal besondere Highlights: Heute, Donnerstag, 16.7., ist der bekannte Wiener Liedermacher Felix Kramer mit Band im Stadtpark zu erleben. Am morgigen Freitag treten die Elektropopperin Luca Malina und NOA im Bruno-Kreisky-Park auf. Den Abschluss macht am Samstag Magdalena Wawra auf der Donauinsel zwischen Reichsbrücke und Kaisermühlenbrücke.



„Dass so viele Menschen an den Wienfluss und die Donau gekommen sind, zeigt deutlich: Wir brauchen Orte der Begegnung, die nicht kommerzialisiert sind”, betonen die Parteivorsitzenden der Grünen Wien, Judith Pühringer und Peter Kraus. „Musik am Fluss” zeige auch, dass politisches Engagement und ein hochkarätiges Konzertprogramm sehr gut zusammenpassen: „Musik am Fluss ist eine politische Versammlung gegen Konsumzwang und für eine lebendige Kulturpolitik, die allen offensteht – unabhängig vom Geldbeutel. Gleichzeitig konnten wir im Rahmen unserer Konzerte mit der ‚Milliardenshow’ wichtige Aufmerksamkeit auf den Schutz der Lobau lenken und zeigen, welch einzigartiges Naturjuwel der geplante Lobautunnel zerstören würde. Viele Besucher:innen sind ganz unserer Meinung und haben unsere Petition gegen den Tunnel unterschrieben", so Pühringer und Kraus abschließend.



„Musik am Fluss” ist eine Kooperationsveranstaltung der Grünen Wien und der Grünen Bildungswerkstatt Wien (GBW). Alle weiteren Informationen unter: https://wien.gruene.at/musik-am-fluss/