Intelligente Fahrerassistenzsysteme: Mehr Sicherheit und Effizienz für den Straßenbahnverkehr

Wien (OTS) -

Straßenbahnen spielen eine Schlüsselrolle in der nachhaltigen urbanen Mobilität. Gleichzeitig sind sie aufgrund ihres spezifischen Fahrverhaltens – lange Bremswege, fehlende Möglichkeit zum Ausweichen – in komplexen Verkehrssituationen besonders herausgefordert. Trotz der hohen Erfahrung der Fahrer:innen kommt es immer wieder zu Unfällen. Vor diesem Hintergrund entstand die Notwendigkeit, Fahrerassistenzsysteme speziell für den Straßenbahnbetrieb zu entwickeln.

Auf Grundlage der 3D-Echtzeit-Stereo-Vision-Technologie des AIT wurde in Zusammenarbeit mit Bombardier (heute Alstom) und Mission Embedded „ODAS“, das weltweit erste Fahrerassistenzsystem zur Kollisionsvermeidung für Straßenbahnen entwickelt und in Frankfurt erstmals in einer gesamten Fahrzeugflotte in den Serienbetrieb gebracht. Das System erkennt Hindernisse, bewertet das Kollisionsrisiko in Echtzeit und warnt die Fahrer:innen vor potenziellen Gefahren. In einer späteren Weiterentwicklung entstand „COMPAS“, das neben der Hinderniserkennung auch eine Geschwindigkeitskontrolle (Overspeed Prevention) als zusätzliche Assistenzfunktion integriert.

Straßenbahn erkennt Hindernisse und warnt Fahrer

Die Technologie wird mittlerweile in zahlreichen Städten weltweit eingesetzt, darunter Frankfurt, Zürich, Blackpool, Duisburg, Dresden, Melbourne, Brüssel und Essen. Viele neue Straßenbahnfahrzeuge von Alstom sind mit dem System ausgestattet, wodurch sich das Assistenzsystem zunehmend als Standardtechnologie etabliert. Die große Nachfrage der Betreiber nach solchen Systemen ist ein Beleg für den positiven Einfluss auf die Reduktion von Kollisionen und Sachschäden. Neben dem sicherheitstechnischen Nutzen hat die Technologie auch wirtschaftliche Auswirkungen. Die vom Fahrzeughersteller finanzierten Entwicklungen ermöglichten eine langfristige Wertschöpfung – durch Standortsicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in Wien, insbesondere bei Alstom und Mission Embedded.

Die Entwicklungen werden kontinuierlich weitergeführt. So kann mit den COMPAS-Straßenbahnen bereits heute eine präzise Kartierung des Streckennetzes durchgeführt werden, auf dem wiederum ein hochverfügbares System zur Fahrzeug-Selbstlokalisierung aufbaut. Am AIT werden KI-Systeme entwickelt, die den Fahrzeugen erstmals ein Szenenverständnis ermöglichen und damit eine Grundlage für die intelligente Straßenbahn der Zukunft schaffen. Im Forschungsrahmen konnte gezeigt werden, dass mit den Sensoren des Assistenzsystems in Kombination mit dem Lokalisierungssystem und dem KI-Szenenverständnis ein effektives automatisiertes Monitoring der Schienenfahrzeuginfrastruktur möglich ist.

AIT ist Brücke zwischen Wissenschaft und Innovation

Die Fähigkeit, neue Erkenntnisse rasch in marktfähige Technologien und anwendbare Lösungen zu überführen, wird zunehmend zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor für Europa. An dieser Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Technologie und Anwendung kommt der angewandten Forschung am AIT Austrian Institute of Technology eine zentrale Rolle zu. Österreichs größte Research and Technology Organisation orientiert sich bei seiner Forschung eng an den Bedürfnissen der Industrie und an aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen. Forschung des AIT wirkt und schafft Lösungen – für Unternehmen, die Gesellschaft und letztlich für uns alle.

AIT Impact Report

Der AIT Impact Report 2026 zeigt anhand von rund 30 Beispielen, wie das AIT gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher Hand Forschung in konkrete Lösungen übersetzt. Die vorgestellten Projekte reichen von der Digitalisierung industrieller Prozesse über resiliente Infrastruktur und nachhaltige Energie- und Industriesysteme bis hin zu Gesundheit, Mobilität, Sicherheit und Kreislaufwirtschaft.

Der AIT Impact Report 2026 steht online zur Verfügung: www.ait.ac.at/impact-report

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