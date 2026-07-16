Grüne Wien/Kraus, Sequenz zu Sperren bei Wiener Öffis: „Nichts geht mehr“

Wien (OTS) -

„Nichts geht mehr“, so könnte man die Wiener Öffis derzeit zusammenfassen. Straßenbahn-, U-Bahn und S-Bahnsperren wohin das Auge blickt – und das alles zur gleichen Zeit. „Öffi-Fahrer:innen müssen in den kommenden Monaten gute Nerven und viel Geduld aufbringen, denn es wird nicht leicht, mit U-Bahn, Bus und Bim in Wien voranzukommen. Und das ausgerechnet in dem Jahr, in dem alle Wiener:innen 100 Euro mehr für die Jahreskarte berappen müssen“, so Parteivorsitzender Peter Kraus.



Die Liste ist lang: Die Linien 40, 41 und 42 werden wegen Gleisarbeiten über den Sommer komplett eingestellt, mehrere Ringlinien wie 1, 71 oder D werden – ebenfalls wegen Gleisarbeiten – kurzgeführt oder umgeleitet, bis Ende August gibt es keinen Betrieb der U3 zwischen Hütteldorfer Straße und Westbahnhof, ebenso auf der U4 zwischen Schwedenplatz und Landstraße und auf der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Praterstern. Im Herbst kommt dann die Sperre der Schnellbahn-Stammstrecke dazu und im kommenden Jahr die Sperre der Straßenbahnlinie 60, eine der wichtigsten Verbindungen in den Süden Wiens. „Die Sperre der Stammstrecke alleine bedeutet für ganz Wien einen Stresstest, weil sich eine Viertelmillion Menschen dann im restlichen Öffi-Netz aufteilen muss“, so Mobilitätssprecherin Heidi Sequenz.



Die Grünen kritisieren das Missmanagement, das dazu führt, dass halb Öffi-Wien stillsteht. „Es sind so viele Linien derzeit eingestellt, unterbrochen oder umgeleitet, dass sich die meisten Wiener:innen nicht mehr auskennen. Man kann es ihnen nicht verdenken. Das ist ein reines Fahrgast-Vertreibungsprogramm“, so Kraus und Sequenz. Die Grünen fordern im Vorfeld der Sperre der S-Bahn-Stammstrecke ab Herbst vor allem Taktverdichtungen sowie freie Fahrt für Bim & Bus mit einer durchgehenden Ampel-Priorisierung für die Öffis.