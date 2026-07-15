  • 15.07.2026, 20:40:32
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  • OTS0122

Lotto: Erstmals Achtfachjackpot - Jetzt geht es um 12 Millionen Euro

Neuer Meilenstein im Jubiläumsjahr der Österreichischen Lotterien

Wien (OTS) - 

Die Sensation ist perfekt, und das Jubiläumsjahr der Österreichischen Lotterien – das Unternehmen wurden Anfang Juli 40 Jahre alt – wird mit einem neuen historischen Meilenstein gebührend gefeiert: Bei der heutigen Ziehung hat es erneut keinen Sechser gegeben, und es ist erstmals ein Achtfachjackpot eingetreten, der am kommenden Sonntag ausgespielt wird. Dabei wird es ersten Hochrechnungen zufolge um rund 12 Millionen Euro gehen.

Zwar hat das Lotto Volk den insgesamt neunten Siebenfachjackpot mit 6,7 Millionen Tipps in Angriff genommen, der richtige mit der Kombination 4, 14, 27, 32, 38 und 45 war jedoch nicht dabei.

Lotto Hochspannung ist also angesagt, und Thomas May wird die Ehre haben, den ersten Achtfachjackpot zu ziehen.

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Österreichische Lotterien GmbH
Mag. Günter Engelhart
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