Tiefe Trauer um tödlich verunglückte Polizeischülerin

Wien (OTS) -

Nach einem tragischen, tödlichen Unfall während einer Alpinübung im Rahmen der polizeilichen Grundausbildung trauern das Bundesministerium für Inneres und die gesamte österreichische Polizei um eine 34-jährige Aspirantin aus Tirol. Die Polizeischülerin kam bei einem Sturz im alpinen Gelände im Bezirk Imst ums Leben.

Innenminister Gerhard Karner ist tief betroffen: „Es gibt keine passenden Worte, um meiner Bestürzung und Fassungslosigkeit Ausdruck zu verleihen. Dennoch möchte ich der Familie und allen Angehörigen mein zutiefst empfundenes Beileid und Mitgefühl ausdrücken. Mein Mitgefühl gilt auch den betroffenen Kurskolleginnen und Kurskollegen sowie dem Lehrpersonal. Dieser tragische Verlust einer jungen Frau, die mitten aus dem Leben gerissen wurde, erschüttert mich und uns alle zutiefst.“ Der Innenminister betont, dass die Angehörigen auf jedwede Unterstützung in der kommenden, so schweren Zeit zählen können.

Der tragische Unfall ereignete sich im Rahmen der Alpinausbildung, die für Tiroler Polizistinnen und Polizisten Teil der polizeilichen Grundausbildung ist. Die genauen Umstände, die zu dem Unglück geführt haben, werden derzeit untersucht.

Das Kriseninterventionsteam sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Psychologischen Dienstes des BMI stehen den Kolleginnen und Kollegen vor Ort vertraulich zur Verfügung.