Die LEGO Gruppe und das Belvedere präsentieren das bislang größte LEGO® Art Masterpiece: Gustav Klimt – Der Kuss

Billund, Dänemark, 15. Juli 2026 (OTS) -

Mit 4.000 Teilen ist das LEGO ® Art Bauset Der Kuss das bisher größte LEGO Art Meisterwerk.

Art Bauset das bisher größte LEGO Art Meisterwerk. Eine eindrucksvolle dreidimensionale Interpretation eines der berühmtesten Gemälde der Welt – neu erschaffen mit goldenen LEGO Elementen, geschichteten Texturen und speziell dekorierten Teilen.

In Zusammenarbeit mit dem Belvedere entwickelt, wird das Set ab 1. August 2026 erhältlich sein.

Die LEGO Gruppe lädt gemeinsam mit dem Belvedere Fans dazu ein, das goldene Zeitalter der Kunst mit dem neuen LEGO Art Set Gustav Klimt – Der Kuss zu entdecken. Dieses LEGO Art Set mit 4.000 Teilen ist eine eindrucksvolle dreidimensionale Hommage an eines der berühmtesten Gemälde der Welt und zugleich das bisher größte LEGO Art Masterpiece.

Inspiriert von Klimts gefeiertem Meisterwerk Der Kuss fängt das Set die Emotionen, die Ornamentik und die leuchtende Farbpalette ein, die das Werk des österreichischen Malers der Moderne und die Wiener Secession prägten. Durch LEGO Steine neu interpretiert, wird das Kunstwerk zu einem immersiven, kreativen Erlebnis, das Kunst, Design und achtsames Bauen vereint.

In Zusammenarbeit mit dem Belvedere in Wien entwickelt, wo das Originalgemälde dauerhaft ausgestellt ist, gibt das Set Klimts unverwechselbaren Stil mit geschichteten Texturen und fein ausgearbeiteten Details getreu wieder. Verzierte Kreise, Spiralen, Blumen, metallisch-goldene Elemente und die vertrauten LEGO Noppen verschmelzen, um das sich umarmende Paar eindrucksvoll haptisch darzustellen.

Zum Designprozess sagte Milan Madge, Master Model Designer bei der LEGO Gruppe: Klimts Der Kuss mit LEGO Steinen nachzubilden, war eine einzigartige kreative Herausforderung. Dabei galt es, seine reichen Texturen, die goldenen Farbtöne und die feinen Details einzufangen und zugleich dem Original gerecht zu werden. Durch die Kombination goldener LEGO Elemente mit speziell dekorierten Teilen konnten wir die charakteristischen Schattierungen und Oberflächentexturen des Kunstwerks in ein Bauerlebnis übersetzen, das seine außergewöhnliche Schönheit feiert.

Begleitend zum Launch hat die LEGO Gruppe eine Podcast-Folge produziert – mit dem Master Model Designer Milan Madge und Stephanie Auer, Kuratorin für Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts am Belvedere. Das Gespräch ist ab dem 1. August auf LEGO.com/TheKiss, Spotify und YouTube verfügbar und beleuchtet Klimts künstlerisches Erbe und den kreativen Prozess hinter der Umsetzung von Der Kuss in Form von LEGO Steinen – der perfekte Podcast, um vollständig in das Bauerlebnis einzutauchen.

Kuratorin Stephanie Auer über die Zusammenarbeit: Als Kuratorin an der Adaption von Klimts Der Kuss zu einem LEGO Art Set mitzuwirken, war eine einmalige Erfahrung. Gemeinsam mit Milan Madge haben wir intensiv über Gustav Klimts Symbolik, Ornamentik und künstlerische Techniken gesprochen – und darüber, wie sich diese mit LEGO Steinen darstellen lassen. Charakteristische Merkmale wie die Flächigkeit und die Komposition wurden sorgfältig in LEGO Bausteine übersetzt – stets mit dem Ziel, dem Geist des Originals treu zu bleiben.

Zur Abrundung der Bauerfahrung bietet das Set zudem ein fesselndes Erlebnis über die LEGO Builder App mit interaktiven 3D-Bauanleitungen, über die die Baumeister*innen ihren Fortschritt an einem Ort verfolgen können.

Das LEGO Art Gustav Klimt – Der Kuss (31221) ist ab 1. August 2026 im Rahmen des LEGO Insiders Early Access* und ab 4. August 2026 für alle erhältlich, zum Preis von Ꞓ299,99. Mehr Informationen und Kauf unter LEGO.com/TheKiss, in Ihrem nächstgelegenen LEGO Store oder bei ausgewählten Händlern. *LEGO-Mitgliedschaft erforderlich, es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Über die LEGO Gruppe

Die Mission der LEGO Gruppe ist es, Baumeister*innen von morgen durch die Kraft des Spielens zu inspirieren und zu fördern. Das LEGO System in Play mit den LEGO Steinen als Fundament ermöglicht es Kindern und Fans, alles zu bauen und immer wieder neu zu schaffen, was sie sich vorstellen können.

Die LEGO Gruppe wurde 1932 von Ole Kirk Kristiansen in Billund, Dänemark, gegründet. Ihr Name leitet sich von den zwei dänischen Wörtern „leg godt“ ab, was „spiel gut“ bedeutet.

Bis heute ist die LEGO Gruppe ein familiengeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Billund. Ihre Produkte werden in mehr als 120 Ländern weltweit verkauft. Weitere Informationen: www.LEGO.com.

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