FPÖ - Brucker: SPÖ und NEOS streichen Altstadterhaltungsfonds auch 2027 komplett – Angriff auf Wiens kulturelles Erbe

Wien (OTS) -

Mit scharfer Kritik reagiert der Kultursprecher der Wiener FPÖ LAbg. Lukas Brucker auf die nun bekannt gewordene Entscheidung der rot-pinken Stadtregierung, den Wiener Altstadterhaltungsfonds auch im Kulturbudget 2027 nicht mehr zu dotieren.

„Der Altstadterhaltungsfonds ist kein Luxusprojekt, sondern ein unverzichtbares Instrument zum Schutz der historischen Bausubstanz und damit unserer kulturellen Identität. Dass SPÖ und NEOS den Fonds nun bereits das zweite Jahr in Folge vollständig auf null setzen, ist ein kulturpolitischer Offenbarungseid“, erklärt Brucker.

Der Kultursprecher verweist darauf, dass der Fonds über viele Jahre hinweg kontinuierlich zurückgefahren wurde. Während im Jahr 2006 noch 8,69 Millionen Euro für den Erhalt der historischen Bausubstanz zur Verfügung standen, waren es 2024 nur noch 2,6 Millionen Euro. Seit 2026 gibt es überhaupt keine Budgetmittel mehr – und auch 2027 soll daran nichts geändert werden.

„Wer beim Altstadterhaltungsfonds spart, spart an der kulturellen Substanz Wiens. Die Folge sind mehr Schandflecken statt gepflegter Altstadtkultur. Die vollständige Streichung der Mittel gefährdet den langfristigen Erhalt historischer Gebäude, schwächt die Denkmalpflege und setzt fatale Anreize für Abriss statt Erhalt“, warnt Brucker.

Gerade eine Weltkulturerbestadt wie Wien müsse alles daransetzen, ihr historisches Stadtbild zu bewahren, anstatt bewährte Förderinstrumente ersatzlos zu streichen. „Während für ideologisch motivierte Prestigeprojekte und fragwürdige Kulturförderungen weiterhin Millionen vorhanden sind, lässt Rot-Pink den Schutz unseres baukulturellen Erbes einfach auslaufen. Das ist verantwortungslos und ein schwerer Fehler gegenüber kommenden Generationen“, so Brucker.

Die FPÖ werde sich auch weiterhin mit Nachdruck für die Wiedereinführung einer angemessenen Dotierung des Altstadterhaltungsfonds einsetzen. „Die Wienerinnen und Wiener erwarten sich zu Recht, dass das einzigartige Stadtbild unserer Bundeshauptstadt erhalten bleibt. Wer dieses Erbe preisgibt, verspielt ein Stück der Identität Wiens“, betont Brucker.