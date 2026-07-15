Digitaloffensive Österreich unterzeichnet Pakt der „Digitalen Kompetenzoffensive“ (DKO) des Bundeskanzleramtes

Wien (OTS) -

Die Initiative des Bundeskanzleramtes zur Stärkung und Förderung digitaler Kompetenzen in Österreich ist ein notwendiger Schritt, um die Bevölkerung nachhaltig „digitalfit“ zu machen und die Wettbewerbs- sowie Innovationsfähigkeit des Standorts zu sichern. Mit dem Pakt der Digitalen Kompetenzoffensive setzen Politik und Wirtschaft klare Impulse, um digitale Basiskompetenzen für alle Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen und gezielte Aus- und Weiterbildungsprogramme für IT-Fachkräfte zu verankern.

DKO-Pakt: Wichtiger Schritt zur Förderung von IT-Fachkräften und digitalen Kompetenzen

Die umfangreichen kostenlosen Bildungsangebote, die im Rahmen des DKO-Pakts vorgestellt wurden, begrüßt die Digitaloffensive Österreich ausdrücklich: „Über 1.200 Stunden digitale Bildungsinhalte im Rahmen von über 50 Bildungsangeboten sind ein starkes Zeichen für ein digitales, zukunftsfähiges Österreich - und die fortschreitende Digitalisierung sowie die digitale Transformation benötigen genau das: fachlich hochwertige und breit zugängliche und praxisnahe Bildungsangebote – nur so gelingt es, die digitalen Basiskompetenzen aller Bevölkerungsgruppen sowie die Anzahl an IT-Fachkräften zu erhöhen“, so Gregor Schönstein, Leiter der Digitaloffensive Österreich.

Mitgliedsunternehmen der Digitaloffensive Österreich als strategische Partner der „DKO-Wirtschaftsplattform“

„Die Mitgliedsunternehmen der Digitaloffensive Österreich können laufend praxisnah aufzeigen, welche Skills heute und künftig entscheidend für Wettbewerbsfähigkeit, Produktivität und Innovationskraft sind – etwa im Umgang mit KI, Cybersecurity, Daten, Cloud-Technologien und digitaler Transformation – und damit die DKO-Plattform stärker an realen Unternehmensbedarfen orientieren“, so Sprecher des DOÖ-Arbeitsbereiches „Digital Skills“, Markus Vesely (CEO, A-Trust).

Die Digitaloffensive Österreich wird den weiteren Ausbau der Initiative aktiv begleiten und ihre Expertise aus der Unternehmenspraxis einbringen. Im Schulterschluss mit Politik, Bildungseinrichtungen und weiteren Partnern gilt es, Menschen aller Altersgruppen bestmöglich auf die Anforderungen einer zunehmend digital vernetzten Arbeits- und Lebenswelt vorzubereiten. So kann Österreich die Potenziale neuer Technologien gezielt nutzen und seine Zukunft als innovativer und leistungsfähiger Wirtschaftsstandort nachhaltig stärken.

Über die Digitaloffensive Österreich

Die Digitaloffensive Österreich ist der Branchenverband der führenden Unternehmen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in Österreich und arbeitet im ständigen Austausch mit Stakeholdern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft daran, Österreich als Standort für IKT erfolgreich zu positionieren und die Digitalisierung voranzubringen.