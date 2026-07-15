Herausforderungen im Gemüse- und Obstbau

St. Pölten (OTS) -

Immer mehr Herausforderungen machen Österreichs Gemüsebauern zu schaffen, zeigt eine Reportage von „Land und Leute“ in Niederösterreich. Salat, Zwiebeln, Obst und Gemüse wachsen generell im Freiland und müssen oft aufwändig händisch geerntet werden. Zu immer mehr Wetterkapriolen und Temperaturschwankungen kommen auch das Ringen um Arbeitskräfte, Investitionskosten für Infrastruktur, Pflanzenschutzbestimmungen und Bürokratie. Obst- und Gemüsebauern fordern deshalb seit langem schon Herkunftskennzeichnungen und Qualitätssiegel, auch für verarbeitete Produkte, sowie die Anpassung der Lohnnebenkosten für Saisonkräfte an das internationale Niveau, um Erntehelfer zu lukrieren. Denn das würde sie zumindest einige dieser Herausforderungen in Zukunft leichter stemmen lassen. Bei Landwirten wie Familie Sterkl im Fladnitztal nördlich von St. Pölten oder dem Obstbauern Martin Sedelmaier in Krems sehen wir aber auch, warum sie dennoch Hoffnung haben.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 25. Juli:

„Eiszeit“ im Sommer

Ohne Aromastoffe, künstliche Geschmacksverstärker und Konservierungsmittel produziert ein Betrieb im Hausruckviertel in Oberösterreich Speiseeis. Die Grundzutat Milch kommt vom eigenen Hof, die Früchte direkt vom Feld. Wie das Eis gemacht wird, sehen wir in der Rubrik „Genial gekocht – Nachhaltig versorgt“.

Naturpark des Jahres Weißensee

Der Weißensee in Kärnten auf 930 Metern Seehöhe ist heuer von den 47 Naturparks Österreichs zum „Naturpark des Jahres“ gekürt worden. Mit Parkrangern und Berufsfischern geht es unter anderem mit dem Floss hinaus auf den See und auf einen Bauernhof, wo Tourismus auf Landwirtschaft trifft.

Wüstenflair in der Steiermark

Für unsere Serie rund um sommerliche Schaugärten Österreichs sind wir diesmal im exotischen Wüstengarten von Birgit und Gerhard Gußmagg im steirischen Feistritztal. Die Vielfalt, die auf ihren 5.800 Quadratmetern wächst, wird in der eigenen Gärtnerei gezüchtet.

Respektvoll Wandern

Gut zwei Drittel aller Österreicher gehen gerne wandern. Wie wir uns beim Wandern im Wald und auf den Bergen respektvoll und richtig Wildtieren gegenüber verhalten, erleben wir mit der Jägerschaft des Niederösterreichischen Jagdverbandes auf dem Muckenkogel im Bezirk Lilienfeld.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer