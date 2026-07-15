Altstadterhaltungsfonds setzt vorübergehend aus

Wien (OTS) -

Die Stadt Wien setzt den Altstadterhaltungsfonds vorübergehend aus. Die Entscheidung erfolgt angesichts der angespannten budgetären Situation und ist Teil einer verantwortungsvollen Konsolidierung. Damit stellt die Stadt sicher, dass zentrale Leistungen für die Wienerinnen und Wiener sowie Arbeitsplätze im öffentlichen Bereich auch künftig abgesichert bleiben. „Unser Bekenntnis zum Schutz des baukulturellen Erbes Wiens bleibt davon unberührt", betont Kultur- Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler. "Gerade weil wir den Wert dieses Instruments kennen, soll der Fonds seine Tätigkeit wieder aufnehmen, sobald es die budgetäre Situation wieder zulässt.“, so die Stadträtin.

Seit ein 1972 zusätzlicher Beitrag zum Erhalt des historischen Stadtbildes

Der Wiener Altstadterhaltungsfonds wurde 1972 im Zuge der Altstadterhaltungsnovelle eingerichtet und hat seither dazu beigetragen, das einzigartige baukulturelle Erbe Wiens zu bewahren. Insgesamt wurden seit seiner Gründung mehr als 4.600 Restaurierungsprojekte gefördert. Mit Unterstützung des Fonds konnten Kirchen, Palais, Gründerzeithäuser, historische Wohnbauten, Bauwerke der Moderne sowie Kunst am Bau restauriert und dauerhaft erhalten werden. Ziel des Fonds ist es, Eigentümer*innen bei besonders aufwendigen denkmalgerechten Restaurierungen zu unterstützen und damit den Erhalt des Wiener Stadtbildes nachhaltig zu sichern.

Verantwortungsvolle Entscheidung angesichts der budgetären Lage

Beim Wiener Altstadterhaltungsfonds handelt es sich um eine freiwillige Förderleistung der Stadt Wien, die über bestehende gesetzliche Verpflichtungen hinausgeht und Eigentümer*innen bei denkmalgerechten Restaurierungen unterstützt. Vor dem Hintergrund der aktuellen budgetären Herausforderungen wird diese Förderung daher weiterhin vorübergehend ausgesetzt. „Der Wiener Altstadterhaltungsfonds leistet seit mehr als fünf Jahrzehnten einen Beitrag zum Erhalt unseres baukulturellen Erbes und wird dies auch weiterhin tun. Dass Wien heute über ein historisches Stadtbild von internationalem Rang verfügt, ist auch seinem langjährigen Wirken zu verdanken. Der Fonds wird auch in Zukunft dazu beitragen, unser architektonisches Erbe für kommende Generationen zu bewahren und Wien als lebendige Kulturstadt weiterzuentwickeln“, so Kaup-Hasler abschließend. Die Aussetzung erfolgt ausschließlich aufgrund der derzeitigen budgetären Rahmenbedingungen.