Plattform INVED fordert Steigerung der Demokratieresilienz in Österreich

Wien (OTS) -

Nicht nur, aber insbesondere auf Social Media dominieren immer häufiger faktenwidrige, gegen die liberale Demokratie gerichtete Narrative, die das Ziel verfolgen, unsere Gesellschaft zu spalten und zu destabilisieren. Diese Entwicklung hat seit dem russischen Angriff auf die Ukraine 2014 und insbesondere seit der Vollinvasion 2022 zunehmend an Fahrt aufgenommen. Eine Vielzahl von Akteuren verbreitet, auch außerhalb des Internets, ideologisch fragwürdige Positionen bis hin zu offener Desinformation mit dem Ziel, unsere Demokratie zu schwächen, die Europäische Union zu dämonisieren und autoritäre Regime zu unterstützen. Für die breite Öffentlichkeit sind derzeit weder das Ausmaß noch die Vielseitigkeit der gegen unsere Gesellschaft gerichteten “aktiven Maßnahmen”, die man heute hybride Kriegsführung nennt, ausreichend bekannt.

INVED intensiviert Austausch mit Multiplikatoren aus unterschiedlichen Bereichen

In mehreren Diskussionsformaten, sowohl in Kleingruppen als auch in Einzelgesprächen, wird bis November 2026 nach dem Train-the-Trainer-Prinzip ein Briefing zur aktuellen Lage durchgeführt. Gleichzeitig wird individuelles Feedback zur aktuellen Situation eingeholt.

Ziel der Initiative ist nicht nur der Informationsaustausch, sondern auch, durch die im Rahmen des Projekts dank der unterschiedlichen Perspektiven gewonnenen Erkenntnisse ein genaueres Bild der Lage zu erhalten und dieses der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dabei sollen auch weitere Ansatzpunkte identifiziert werden, wie die gesellschaftliche Resilienz in Österreich gesteigert werden kann.

Die Gespräche werden mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft, der Medien, Wissenschaft, Politik und Diplomatie geführt.



Das Projekt wird mit Unterstützung der Erste Foundation durchgeführt.