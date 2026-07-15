  • 15.07.2026, 14:54:32
  • /
  • OTS0104

FPÖ-Landbauer: „Autofahrer keine Melkkühe! Verkehrsstrafen-Abzocke trifft Landsleute in Zeiten der Teuerung hart“

Ministerium zeigt null Gespür bei Anhebung der Strafen

Sankt Pölten (OTS) - 

„Schluss mit der ständigen Abzocke von Auto- und Motorradfahrern! Unsere Landsleute wissen nicht mehr, wie sie ihre Wohnungen, Autos, täglichen Einkäufe und Energie bezahlen sollen, und dann greift diese gierige Verlierer-Ampel erneut tief in die Börsel unserer Bürger“, erteilt FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann Verkehrslandesrat Udo Landbauer der massiven Anhebung der Verkehrsstrafen eine klare Absage.

„Es kann nicht sein, dass fleißige Pendler, pflichtbewusste Eltern und ohnedies schon gerupfte Pensionisten, die im Flächenbundesland NÖ aufs Auto angewiesen sind, jetzt viel mehr zahlen müssen, wenn sie einmal die Parkscheibe vergessen oder ein Verkehrsschild übersehen“, schüttelt Landbauer den Kopf.

„Dass sich das Verkehrsministerium rein an den höchsten Strafen orientiert hat, zeigt, dass die schlechteste Bundesregierung aller Zeiten null Gespür hat. Man wirft dem Volk ein paar Zuckerl in Form einer Mehrwertsteuersenkung im Centbereich bei einigen Lebensmitteln hin, feiert sich dafür ausgiebig und holt sich am Rücken der Autofahrer ein Vielfaches wieder zurück. Schluss mit diesen Grauslichkeiten wird erst unter einem freiheitlichen Volkskanzler sein, der wirklich auf die rot-weiß-roten Bedürfnisse und Sorgen hört“, schließt Landbauer.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright