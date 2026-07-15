Ausstellungen, Klangkunst, Kulturvermittlung, Kunst im öffentlichen Raum

St. Pölten (OTS) -

Heute, Mittwoch, 15. Juli, lädt die Führungsreihe „Through the lens of...“ ab 18.30 Uhr im Kunstraum NOE im Palais Niederösterreich in Wien zu einem Rundgang durch die Ausstellung „Attitude Era“ mit Stefanie Fridrik vom Demokratiezentrum Wien, die erläutert, was Fake News mit demokratischen Öffentlichkeiten machen und wie man den digitalen Raum für die demokratische Bildungsarbeit nutzen kann. Nähere Informationen unter 01/9042111, e-mail [email protected] und www.kunstraum.net.

Ebenfalls heute, Mittwoch, 15. Juli, am „Museumsmittwoch“, steht im Museum Horn „Museum im Film“ auf dem Programm: Ab 18.30 Uhr wird dabei unter dem Titel „Vom Mammutzahn bis zum Traktor – die Vielfältigkeit des Horner Museums“ ein Filmabend aus den Schätzen des Filmclubs AFVC – Erwin Luser bestritten. Nähere Informationen unter 02982/2372, e-mail [email protected] und www.museumhorn.at.

Das Museum Gugging bietet nach dem Workshop „Trickfilm“ der „KinderuniKunst“ heute, Mittwoch, 15. Juli, am Sonntag, 19. Juli, ab 14 Uhr eine Sonntagsführung durch die Jubiläums-Ausstellung „museum gugging.! 20 jahre kUNSt“ mit ausgewählten Werken 20 Gugginger Künstler und Künstlerinnen. Nähere Informationen unter 02243/87087, e-mail [email protected] und www.museumgugging.at.

Morgen, Donnerstag, 16. Juli, eröffnet Karl Wilfing, Präsident des Niederösterreichischen Landtages, um 19 Uhr im Palais Niederösterreich in Wien die Ausstellung „Science & Art – Von der Molekularkunst zur KI-Kunst“ von Wolfgang M. Heckl. Der Biophysiker, langjährige Generaldirektor des Deutschen Museums und Wissenschaftskommunikator verbindet dabei bis 18. August wissenschaftliche Bildwelten mit künstlerischen Ausdrucksformen und den Möglichkeiten künstlicher Intelligenz. Besichtigungen auf Anfrage; nähere Informationen unter 01/90762-99 und e-mail [email protected].

Morgen, Donnerstag, 16. Juli, wird auch um 17 Uhr im Klangraum Krems Minoritenkirche die diesjährige „Klangkunst“ eröffnet: Im Mittelschiff der Minoritenkirche baut sich dabei die Installation „Marsch, Linie und Vibration“ von Karl Salzmann als skulpturales Lautsprechermonument auf, während im Kapitelsaal nochmals die Installation „Air“ von Ulrike Königshofer zu sehen bzw. hören ist, die neue Zugänge zum scheinbar Vertrauten des Hörens öffnet und erfahrbar macht, dass Klang kein objektiv gegebenes Phänomen ist. Beide Installationen werden bis 13. September bei freiem Eintritt jeweils von Dienstag bis Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr gezeigt; jeden Sonntag sind zudem ab 16 Uhr Angehörige des Kulturvermittlungsteams vor Ort. Nähere Informationen unter 02732/908033 und www.klangraum.at.

„FestBilder – oder wie viele Projekte zu einem wurden“ nennt sich eine Ausstellung von Elisabeth Jegel, die morgen, Donnerstag, 16. Juli, um 19 Uhr auf Schloss Wolkersdorf eröffnet wird. Für die Schau der NÖ Fotoinitiative „FLUSS“ hat die Fotografin 3.511 Kilometer quer durch das Weinviertel zurückgelegt, 53 Orte besucht, 53 künstlerische Konzepte festgehalten und damit das Viertelfestival Niederösterreich ins Bild gerückt. Ausstellungsdauer: bis 19. Juli; Öffnungszeiten: Donnerstag von 19 bis 23 Uhr, Freitag von 19 bis 22 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Nähere Informationen unter 0676/5033688, e-mail [email protected] und https://fotofluss.at.

Um die „Rätselhafte Wildnis“ geht es morgen, Donnerstag, 16. Juli, im Haus der Wildnis in Lunz am See, wenn Kinder ab sechs Jahren ab 10 Uhr im Rahmen von „Habis Ferienspiel“ die Geheimnisse des Waldes lüften, Lebensräume entdecken und spannende Rätsel lösen. Nähere Informationen unter 07486/21122, e-mail [email protected] und www.wildnisgebiet.at/haus-der-wildnis.

In der NÖ Volkssternwarte des Vereins Antares NÖ Amateurastronomen in Michelbach findet am Freitag, 17. Juli, wieder eine öffentliche Sternwarteführung inklusive Himmelsbeobachtung und Astronomievortrag statt. Ab 19.30 Uhr stehen dabei der Sommerhimmel und die Milchstraße im Mittelpunkt. Nähere Informationen unter 0664/73122973, e-mail [email protected] und www.noe-sternwarte.at.

Der Kunstverein Baden veranstaltet am Samstag, 18. Juli, ab 14 Uhr einen Open Day mit Teresa Hunyadi, Cornelia König und Daniel Nuderscher im Rahmen ihrer Ausstellung „Nach jetzt“ über Vorstellungen von Zukunft. Nähere Informationen unter 0650/4710011, e-mail [email protected] und www.kunstvereinbaden.at.

Das Karikaturmuseum Krems feiert am Samstag, 18. Juli, sein 25-Jahre-Jubiläum mit einer dreifachen Ausstellungseröffnung – „Dieser Haderer“, „Das NEINhorn“ und „Fem*flixt!“ (durch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ab 11 Uhr) – sowie freiem Eintritt und einem abwechslungsreichen Programm inklusive Family Factory Spezial, Bilderbuchkino mit Lesung, Signierstunde und Führungen. „Dieser Haderer“ zeigt anlässlich des 75. Geburtstages von Gerhard Haderer u. a. erstmals einen Großteil seiner Ölbilder (am Sonntag, 19. Juli, wartet zudem ab 11 Uhr ein Artist Talk mit dem Karikaturisten). „Das NEINhorn“ widmet dem Publikumsliebling von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn neben der Ausstellung mit Texten und rund 30 Illustrationen aus den Büchern „Das NEINhorn“, „Das NEINhorn und der Geburtstag“ und „Das NEINhorn und die SchLANGEWEILE“ auch eine Familientour. In „Fem*flixt!“ werfen Astrid Langer und Judith Lava mit Witz und Scharfsinn einen feministischen Blick auf das Genre Satire und eröffnen so überraschende Perspektiven auf Rollenbilder, Klischees und gesellschaftliche Erwartungen. Ausstellungsdauer: jeweils bis 30. Juni 2027; Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 17 Uhr. Nähere Informationen unter 02732/908020, e-mail [email protected] und www.karikaturmuseum.at.

Im Kunstraum Weikendorf gibt es am Samstag, 18. Juli, ab 15 Uhr im Rahmen von Jojo Gronostays Ausstellungsprojekt „Mode Arbeit“ die Möglichkeit, mitgebrachte Kleidungsstücke zu tauschen, die Schaufensterpuppen umzugestalten und neu zu inszenieren. Gleichzeitig findet ein Modeshooting statt, die Fotos können anschließend mitgenommen werden. Ab Montag, 20. Juli, findet dann im KinderKunstLabor St. Pölten mit der „Kinderregierung“ von Graziela Kunsch eine Projektwoche für Kinder zwischen neun und zwölf Jahren statt, die bis Freitag, 24. Juli, jeweils ab 10 Uhr den öffentlichen und halböffentlichen Raum des St. Pöltner Landhausviertels auf ihre Wünsche und Bedürfnisse hin untersuchen. Nähere Informationen unter 02742/9005-13245, e-mail [email protected] und www.koernoe.at bzw. 02742/41701, e-mail [email protected] und www.kinderkunstlabor.at.

Das Museum Niederösterreich in St. Pölten veranstaltet am Samstag, 18., und Sonntag, 19. Juli, jeweils ab 11 Uhr wieder vertiefende Einblicke in die Geschichte und Natur des Landes Niederösterreich bietende Museumstouren mit dem Vermittlungsteam. Am Dienstag, 21. Juli, folgt ab 11.30 und 14 Uhr ein „Tierischer Dienstag“ mit der Führung „Das Museum als Zoo“ sowie einer anschließenden Tierfütterung im Museumsgarten bzw. von 13 bis 17 Uhr ein Sommerspecial mit Experimentierstationen wie einem Erdbebensimulator oder einer Mikroskopie-Station. Nähere Informationen unter 02742/908090-0, e-mail [email protected] und www.museumnoe.at.

Am Sonntag, 19. Juli, steht ab 14 Uhr im Römermuseum Tulln die Themenführung „Detektive der Vergangenheit – Wie Archäologie Geheimnisse löst“ auf dem Programm. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02272/690-189, e-mail [email protected] und www.stadtmuseum-tulln.at.

Am Sonntag, 19. Juli, steht auch im MAMUZ Museum Mistelbach im Rahmen der Sonderausstellung „Die geheimnisvolle Welt der Iberer“ nach einer Führung durch die Ausstellung der für Kinder konzipierte Workshop „Dein Relief aus der iberischen Welt“ auf dem Programm. Beginn ist um 13 und 15.10 Uhr; nähere Informationen unter 02572/20719, e-mail [email protected] und www.mamuz.at.

Ebenfalls am Sonntag, 19. Juli, können sich Kinder und Erwachsene ab 15 Uhr im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz interaktiv „Auf den Spuren von Zieglinde durchs Museumsdorf“ begeben. Nähere Informationen unter 02534/333, e-mail [email protected] und www.museumsdorf.at.

Schließlich bietet die Landesgalerie Niederösterreich in Krems am Dienstag, 21. Juli, ab 14 Uhr die Familienführung „Mit Ziesel & Co durch das Welterbe“. Nähere Informationen unter 02732/908010, e-mail [email protected] und www.lgnoe.at; Online-Tickets unter www.kunstmeile.at/veranstaltungen.