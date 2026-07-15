Gezielte Warnmeldungen für Wien: Stadt Wien und Gewista bringen Warnungen in den öffentlichen Raum

Wien (OTS) -

Die Stadt Wien und die Gewista bringen Warnkommunikation dorthin, wo sich täglich hunderttausende Menschen aufhalten: Künftig können geprüfte Warnmeldungen der Stadt Wien automatisch und in Echtzeit auf digitalen Gewista-Werbeflächen ausgespielt werden. Damit wird die öffentliche Informationsversorgung gestärkt und die Sichtbarkeit amtlicher Warnungen im öffentlichen Raum von Wien erhöht.

Die Stadt Wien verfügt über eine Warn- und Alarmplattform, über die nicht nur Sirenen und AT-ALERT in Wien ausgelöst werden können. Über eine Schnittstelle ist es jetzt möglich, Meldungen an die Gewista weiterzuleiten, die diese dann auf den City-Lights zeigt. Dieser Form der Informationsmitteilung kommt in Österreich in Wien erstmalig zum Einsatz. Die technische Lösung erlaubt es, Werbeschaltungen sofort zu unterbrechen und geprüfte Warnmeldungen der Stadt Wien unmittelbar im öffentlichen Raum anzuzeigen. Nach Ablauf der Warnzeit bzw. nach Rücknahme der Meldung wird die reguläre Werbeschaltung wieder aufgenommen.

Dieses System ist bei einer Warnung in Wien ab sofort einsatzbereit. Anlässlich des bundesweiten Zivilschutzes-Probealarm am ersten Samstag im Oktober 2026 werden mit den Sirenen und AT-ALERT auch die digitalen Plakate in Wien probeweise eine Information aussenden.

Gesicherte Warnkommunikation im urbanen Raum durch die Stadt Wien

Das Krisenmanagement der Stadt Wien erstellt die Warnmeldungen auf Grund der Gefahrenlage und der Informationen aus den Magistratsabteilungen, prüft sie und gibt sie frei. Nur vom Krisenmanagement freigegebene und signierte Meldungen werden in das System eingegeben. Die Schnittstellen sind geschützt, alle Ausspielungen werden lückenlos geloggt und revisionssicher dokumentiert. Redundanzmechanismen stellen eine hohe Verfügbarkeit des Systems sicher. Wie bei den Sirenen und AT- ALERT werden keine personenbezogenen Daten für die Ausspielung verwendet. Technische und organisatorische Maßnahmen gewährleisten den Schutz der Systeme vor Fremdzugriff.

Die technische Umsetzung ermöglicht eine schnelle, zielgerichtete und flächendeckende Information der Bevölkerung, insbesondere in hochfrequentierten urbanen Bereichen. Die Umsetzung erfolgte in enger Abstimmung zwischen der Stadt Wien und der Gewista.

„Digitale Außenwerbung erreicht Menschen im Alltag unmittelbar und ohne aktive Mediennutzung. Genau darin liegt ein enormes Potenzial für die öffentliche Sicherheit. Mit der Integration in die Warn- und Alarmplattform der Stadt Wien leisten wir einen konkreten Beitrag, damit wichtige Warnmeldungen schnell, zuverlässig und breit sichtbar werden“, so Franz Solta, CEO der Gewista.

„Die Verteilung von Warnmeldungen über die Werbeflächen der Gewista erlaubt es uns, gezielt Orte mit hoher Publikumsfrequenz zu erreichen. Dadurch ist gewährleistet, dass die Bevölkerung rechtzeitig gewarnt wird“, ergänzt Josef Kneisl, Initiator des Projekts Warn- und Alarmplattform des Krisenmanagements der Stadt Wien.