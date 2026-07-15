  • 15.07.2026, 13:17:32
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  • OTS0096

Presseerklärung

Katherina Reiche und Karl-Theodor zu Guttenberg

Berlin (OTS) - 

Aus Anlass der heutigen Berichterstattung in der Zeitschrift BUNTE, wonach sich meine Mandanten Katherina Reiche und Karl-Theodor zu Guttenberg getrennt hätten, erkläre ich, dass diese Berichterstattung jeglicher Grundlage entbehrt. Meine Mandanten sind weiterhin ein Paar. Wir werden daher von BUNTE einen Widerruf auf der Titelseite fordern und ein Verbot der gesamten Berichterstattung durchsetzen.

Professor Dr. Christian Schertz

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