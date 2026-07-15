FIFA Fußball-WM 2026: Bis zu 1,8 Millionen sahen Halbfinale Frankreich – Spanien, 257.000 via Stream dabei

Wien (OTS) -

Die FIFA Fußball-WM 2026 steuert auf ihren Höhepunkt zu: ORF 1 zeigt am Sonntag, dem 19. Juli 2026, bereits ab 18.10 Uhr live (Spielbeginn 21.00 Uhr) das WM-Finale zwischen Spanien und dem Gewinner der Partie England – Argentinien. Aus New Jersey melden sich Rainer Pariasek und die beiden Kommentatoren Thomas König und Andreas Herzog, die sich dabei auch auf eine Halftime-Show der Superlative freuen können: Dabei geben sich u. a. Madonna, BTS, Justin Bieber, Coldplay und Maestro Gustavo Dudamel die musikalische Ehre. Bei der Schlussfeier mit dabei sind Stars wie Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger und Robbie Williams.

Im WM-Studio analysieren Alina Zellhofer, Herbert Prohaska, Jasmin Eder und Peter Stöger das Fußball-Geschehen.

Topwert für Halbfinale Frankreich – Spanien

Für viele Fußballfans war das gestrige Halbfinale Frankreich – Spanien das vorweggenommene Finale, entsprechend groß war das Publikumsinteresse: Bis zu 1,818 Millionen Zuseher:innen ließen sich die erste Halbzeit via ORF 1 nicht entgehen, im Schnitt waren 1,657 Millionen bei 57 Prozent Marktanteil mit dabei, bei den Jungen wurden Marktanteile von 71 (E–49) bzw. 79 Prozent (E–29) erreicht. Damit war Frankreich – Spanien das bisher meistgesehene WM-26-Spiel ohne österreichische Beteiligung.

Top-Streaming-Nutzung

Den insgesamt zweitstärksten ORF-Stream seit Einführung der Online-Bewegtbild-Messung im Jahr 2017 gab es gestern bei der WM: die zweite Halbzeit des Halbfinales Frankreich – Spanien mit einer Durchschnittsreichweite von 257.000. Auch in Summe waren die ORF-Video-Streams von den Übertragungen und Sendungen der WM inkl. des TV-Rahmenprogramms und exklusiven Contents gestern beim Publikum sehr stark nachgefragt: Die auf ORF ON sowie weiteren Sites und Apps bereitgestellten Live-Streams und Videos-on-Demand des ORF von/zur WM vom 14. Juli (Nutzung von 0.00 bis 24.00 Uhr) erzielten in Österreich bisher zusammen 33,1 Millionen Nutzungsminuten, 2,3 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und 586.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge). (Quelle: Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus).

Das gesamte ORF-Programmangebot zur Fußball-WM wird mit Untertiteln angeboten.

Alles dreht sich um König Fußball – selbstverständlich auch auf sport.ORF.at, ORF ON und im ORF-Fußball-Special. Das umfangreiche multimediale Package zur FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 umfasst alles, was das Fanherz begehrt – von Live-Streams der vom ORF übertragenen Spiele inkl. zusätzlichen Tactical Feeds über Highlight-Videos und -Clips von allen Partien bis zu Storys, Daten, Live-Blogs und -Tickern. Volles WM-Programm also auch im Web und via Apps. Laufend aktuelle News und Highlights stellen auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT bereit.