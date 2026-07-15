Catawiki verzeichnet profitables Wachstum im Jahr 2025

Berlin (OTS) -

Berlin (ots)

Nettogewinn von 5,8 Mio. Euro und bereinigtes EBITDA von 11,2 Mio. Euro (Marge: 10 Prozent) – beides Rekordwerte; Umsatz wächst um 9 Prozent auf 111 Mio. Euro

Zahl der österreichischen Käufer:innen wächst innerhalb von drei Jahren um 70 Prozent; Erstkäufer:innen legen 2025 um 25 Prozent zu

Mehr als 80.000 Objekte wurden in Österreich 2025 erfolgreich verkauft (+10 Prozent); Käufer:innen geben durchschnittlich mehr als 1.500 Euro pro Jahr aus – der höchste Durchschnittswert unter Catawikis wichtigsten europäischen Märkten

Während Konsumlaune und Konjunktur in Europa schwächeln, boomt der Markt für besondere Objekte. Catawiki, der führende Online-Marktplatz für Sammlerstücke, hat 2025 seinen Umsatz um 9 Prozent auf 111 Mio. Euro gesteigert und dabei Rekordwerte bei Gewinn und Marge erzielt: Der Nettogewinn belief sich auf 5,8 Mio. Euro, das bereinigte EBITDA auf 11,2 Mio. Euro – entsprechend einer Marge von 10 Prozent des Umsatzes. In der zweiten Jahreshälfte zog das Umsatzwachstum auf nahezu 20 Prozent an. Das erste Quartal 2026 setzt diesen Trend fort: Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 28 Prozent, die Margen verbesserten sich parallel zum Wachstum. Zudem verzeichnete Catawiki im ersten Quartal 2026 ein Allzeithoch bei der Zahl neuer Nutzer:innen: Die Zahl der Erstbieter:innen lag 70 Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Tabelle 1 „Catawiki verzeichnet Rekordgewinne": https://www.datawrapper.de/_/XTRlj/

Tabelle 2 „Das globale Wachstum auf Catawiki setzt sich fort": https://www.datawrapper.de/_/mXFJJ/

Österreichische Käufer:innen investieren überdurchschnittlich in besondere Objekte

Österreich zählt zu den Märkten mit den höchsten durchschnittlichen Ausgaben pro Käufer:in. Im Jahr 2025 investierten österreichische Käufer:innen auf Catawiki durchschnittlich mehr als 1.500 Euro in besondere Objekte. Besonders gefragt waren nach Anzahl der Verkäufe Moderne und Zeitgenössische Kunst, Schmuck sowie Briefmarken. Gemessen am Verkaufswert führten Uhren, Schmuck sowie Moderne und Zeitgenössische Kunst. Über 80.000 Objekte fanden im Land neue Besitzer, ein Plus von 10 Prozent im Jahresvergleich. Gleichzeitig wächst die Sammler-Community weiter: Die Zahl der Käufer:innen in Österreich ist in den vergangenen drei Jahren um 70 Prozent gestiegen.

Luxus, Pokémon und Edelmetalle: Die internationalen Trends des Jahres

Drei Entwicklungen prägten das internationale Kaufverhalten auf Catawiki im vergangenen Jahr besonders deutlich.

Luxusobjekte mit Anlagewert wie Uhren, Schmuck und Wein waren weltweit die volumenmäßig beliebtesten Kategorien. Die gestiegene Nachfrage nach Edelmetallen deutet auf ein anhaltendes Interesse an sicheren Anlagen hin – angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit. Zu den herausragenden Verkäufen zählte eine Rolex Sky-Dweller Everose „Blue Dial“, die für 62.200 Euro verkauft wurde. Luxusuhren blieben die umsatzstärkste Kategorie auf der gesamten Plattform. In Deutschland, Italien und Spanien gehörte Rolex zu den meistgesuchten Begriffen überhaupt.

Besonders auffällig war das Wachstum nostalgiegerprägter Sammelobjekte – und die Käufer:innen dahinter. Die Nachfrage nach Pokémon-Karten stieg im Jahresvergleich um 60 Prozent, in Spanien sogar um 195 Prozent, in Portugal um 100 Prozent, in Österreich um 65 Prozent, die am schnellsten wachsende Kategorie im Land. Gekauft wird vor allem von unter 35-Jährigen. Eine seltene Pokémon-Box der Erstauflage erzielte 25.500 Euro. Disney-Sammlerstücke gehörten in Deutschland, Italien und Frankreich zu den am schnellsten wachsenden Kategorien.

Edelmetalle verzeichneten in nahezu allen europäischen Märkten einen Nachfrageschub. In Spanien stieg das Interesse an Bullion um 125 Prozent, in Portugal um 100 Prozent. Auch Deutschland (+71 Prozent), Belgien (+91 Prozent) und Frankreich (+60 Prozent) legten stark zu – ein Zeichen dafür, dass Käufer:innen in unsicheren Zeiten vermehrt auf greifbare Sachwerte setzen.

Jenseits der europaweiten Trends zeigten sich ausgeprägte lokale Vorlieben: In Italien blieb Wein mit rund 300.000 ersteigerten Flaschen – darunter 12 Flaschen Château Mouton Rothschild 2000 für 16.900 Euro – die beliebteste Kategorie nach Volumen. In Portugal wuchs die Nachfrage nach japanischer Kunst um 135 Prozent. In den Niederlanden legte Musikmemorabilia um 126 Prozent zu, stärker als jede andere Kategorie des Landes.

„2025 war für Catawiki ein starkes Jahr: Wir haben Rekordgewinne erzielt und gleichzeitig unsere Kundenbasis in zahlreichen Ländern und Kategorien ausgebaut. Die Nachfrage ist dort am größten, wo Knappheit, Vertrauen und fachkundige Auswahl zählen – von Uhren und Schmuck bis hin zu Wein und Memorabilia. 2026 wollen wir unser Modell international skalieren und Catawikis Position als führenden Marktplatz für besondere Objekte in ganz Europa weiter festigen", so Ravi Vora, CEO von Catawiki.

Catawiki Live: Das Auktionshaus im Browser

Teil der Wachstumsstrategie ist auch die Weiterentwicklung des Auktionsformats. Mit der kürzlich eingeführten Funktion Catawiki Live können Bieter:innen Auktionen in Echtzeit verfolgen – mit Live-Kommentierung und direktem Austausch mit Expert:innen. Zudem experimentiert das Unternehmen mit neuen Auktionsformaten, darunter 24-Stunden- und einstündige Auktionen.

Über Catawiki

Catawiki ist der führende Online-Marktplatz für besondere Objekte, die Leidenschaften erfüllen. Jede Woche werden über 120.000 Objekte in Auktionen angeboten – jeweils geprüft und ausgewählt von einem der hunderten hauseigenen Expert:innen, die auf Kunst, Design, Schmuck, Mode, Oldtimer, Sammlerstücke und vieles mehr spezialisiert sind. Catawiki hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und beschäftigt weltweit über 750 Mitarbeitende.