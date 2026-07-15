Burgenland Energie eröffnet erste E-Tankstelle des Burgenlands für PKW und Busse

Eisenstadt (OTS) -

Auf Initiative von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil geht das Burgenland beim E-Tanken völlig neue Wege: Ein neues Konzept sieht künftig in jedem Bezirk eine zentrale E-Tankstelle vor – mit Café, WC und Servicebereich sowie gewohnten Konditionen, die sich vor allem für Fanclub-Mitglieder auszahlen, auch bei Schnellladern. Mit dem heutigen Startschuss in Mattersburg durch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Burgenland Energie-CEO Stephan Sharma und Bürgermeisterin Claudia Schlager ist das erste Projekt dieser Art eröffnet. Zusätzlich zu den bestehenden rund 1.000 Ladepunkten wurde damit die erste E-Tankstelle mit Preisanzeige, Shop und Sanitäranlagen eröffnet.

„Das Burgenland macht sich Schritt für Schritt energieunabhängig, auch in Sachen Mobilität“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten und die steigenden Spritpreise würden zeigen, wie stark der heimische Markt noch von internationalen Krisen und den Schwankungen auf den Energiemärkten abhängig ist. „Gerade in einem Pendlerland wie dem Burgenland spüren die Menschen das unmittelbar im Geldbörsel. Es kann aber nicht sein, dass die heimischen Autofahrer die Zeche für Öllieferanten und -spekulanten zahlen. Deshalb setzen wir auf Elektromobilität mit Strom aus Wind und Sonne aus dem Burgenland. So schaffen wir mehr Unabhängigkeit und stärken die regionale Wertschöpfung. Für die E-Autofahrer bedeutet das auch deutliche Ersparnisse beim Laden. Mit 3,50 Euro kann man als Fanclub-Mitglied durchschnittlich 100 Kilometer weit fahren“, betont LH Doskozil. Voraussetzung für eine zukunftsfitte E-Mobilität sei eine leistungsfähige und kundenorientierte Ladeinfrastruktur. „Deshalb braucht es im ganzen Burgenland moderne Ladeparks, und die können mehr bieten als nur eine Lademöglichkeit – nämlich auch Aufenthaltsqualität mit Gastronomie und Serviceangeboten für die Zeit des Ladevorgangs.“

„Genau dieses E-Tankstellen-Konzept eröffnen wir heute im ersten Bezirk im Burgenland. Unsere E-Tankstelle orientiert sich an den für Autofahrer gewohnten Tankstellen. Sie ist sichtbar über eine transparente Preisanzeigetafel, hat Schnellladesäulen mit bis 360 kW, einem Shop mit regionalen Snacks und Getränken sowie Sanitärräumen. Unter einem Dach mit Wetterschutz können PKW, LWK und Busse laden. Die E-Tankstelle hat auch eine eigene PV-Anlage und einen Batteriespeicher. Geladen wird nicht irgendein Strom, sondern der Wind- und Sonnenstrom aus dem Burgenland zum stabilen Fixpreis, unabhängig von den Börsen. Mit dem einzigartigen Fanclub-Ladetarif hat man die Möglichkeit, wenn immer die Burgenland Energie mit ihren Wind- und PV-Anlagen Strom produziert, diesen direkt an der Ladesäule zu einem stabilen Fixpreis von 3,50 Euro pro 100 Kilometer zu tanken. Eine sichere und unabhängige Energieversorgung bedeutet, dass wir auch unsere Mobilität sicher und unabhängig vom Ausland machen. Österreich importiert aktuell 9 Milliarden Euro an Rohöl pro Jahr“, so Stephan Sharma, CEO der Burgenland Energie. „Ein E-Autofahrer spart sich gegenüber einem Benzinauto 9 Euro pro 100 Kilometer, wenn er mit dem Fanclub-Tarif Wind- und Sonnenstrom lädt. Das bedeutet bei einem burgenländischen Autofahrer, der durchschnittlich rund 16.000 Kilometer pro Jahr fährt eine Ersparnis von rund 1.460 Euro im Jahr.“

„Unsere Mobilitäts-Energie-Unabhängigkeitsstrategie sieht vor, dass wir in jedem Bezirk eine zentrale, große E-Tankstelle mit Shop und Sanitärbereich auch zum Teil gemeinsam mit den Verkehrsbetrieben und bestehenden Tankstellenbetreibern errichten. Dieses zentrale E-Tankstellenkonzept ergänzt die bereits existierenden, dezentralen Ladestationen der Burgenland Energie. Aktuell gibt es im Burgenland rund 1.000 Ladestationen der Burgenland Energie von langsamen bis hin zu schnellen Laden. Damit gibt es alle 13 Kilometer im Burgenland eine öffentliche Ladestation der Burgenland Energie. Im Vergleich dazu gibt es Benzin-Tankstellen nur alle 70 Kilometer. Somit verfügt das Burgenland über eine der dichtesten E-Ladeinfrastrukturen in ganz Österreich“, so Doskozil und Sharma abschließend.

Fotolink: https://burgenlandenergie.canto.de/b/TH24R

Fotocredits: Burgenland Energie AG



Bildtext v.l.n.r: BE Solution GF Benjamin Böckl, Burgenland Energie CEO Stephan Sharma, Bürgermeisterin Mattersburg Claudia Schlager, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, LIB GF Jutta Benedek, Solah Group GF Alexander Pultz