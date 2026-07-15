Margareten: Mehr Grün und Aufenthaltsqualität für die Ramperstorffergasse

Wien (OTS) -

Den Auftakt nahm Margaretens Bezirksvorsteher Michael Luxenberger persönlich mit dem Presslufthammer vor – und entfernte das erste Stück der Betoninsel in der Ramperstorffergasse bei einem Medientermin am Mittwoch. In den vergangenen Jahren habe die Asphaltfläche den Bezirk beschäftigt. Außerdem seien die Gehsteige bei den Bushaltestellen zu schmal für Öffi-Nutzer*innen und Fußgänger*innen. Auf der Fahrbahn haltende Reisebusse sorgen für Stau. „Wäre die Betoninsel eine Wohnung, dann hätte eine vier- bis sechsköpfige Familie hier Platz“, erläuterte Luxenberger. Diese Fläche im öffentlichen Raum soll jetzt besser genutzt werden.



Der Bereich zwischen Castelligasse und Viktor-Christ-Gasse wird daher umgestaltet. „Wir reduzieren einen zentralen Hitzehotspot und brechen mehr als 130 Quadratmeter ungenutzte Fläche auf“, so der Bezirksvorsteher. Beide Fahrstreifen werden in Folge Richtung Straßenmitte versetzt. Die Gehsteige werden dann doppelt so breit sein. Zwei Hochstammsträucher, neue Grünbeete und fünf neue Bäume sorgen künftig für Schatten und Abkühlung. Die Ladezone für Omnibusse soll von der Viktor-Christ-Gasse auf Höhe Ramperstorffergasse 49 versetzt werden. „Die Anrainerinnen und Anrainer haben sich Platz zum Plaudern und Ausruhen gewünscht. Mit der Umgestaltung werden neue Aufenthaltsräume mit Sitzgelegenheiten entstehen“, ergänzte Luxenberger.



Bis zum Ende des Sommers soll die Baustelle abgeschlossen sein. Während der Bauzeit kann der Verkehr in Richtung Wiental weiter durch die Ramperstorffergasse fahren. In der Gegenrichtung gibt es eine Umleitung über Margaretenstraße, Reinprechtsdorfer Straße und Arbeitergasse zurück zur Ramperstorffergasse.



(Schluss) mag/sco