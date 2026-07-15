ÖVP – Landstraße: Zukunft der Klinik Landstraße: Neue Chance für St. Marx

Wien (OTS) -

Im 3. Bezirk leben rund 100.000 Menschen: Familien, ältere Menschen, Berufstätige und viele junge Wienerinnen und Wiener. Was sie verbindet, ist der Wunsch nach einer guten Versorgung und einer hohen Lebensqualität im eigenen Bezirk.

Herausforderungen bei der Gesundheitsversorgung

Die Klinik Landstraße ist seit Jahrzehnten ein zentraler Bestandteil dieser Versorgung. Gleichzeitig zeigt sich: Das bestehende Gebäude aus den 1970er-Jahren stößt zunehmend an räumliche und technische Grenzen. Ein umfassender Neubau wurde zwar angekündigt, ist derzeit jedoch nicht absehbar, während der Bedarf im Bezirk weiterwächst.

Die Volkspartei Landstraße hat daher einen Antrag eingebracht, um die Prüfung eines modernen Gesundheitsstandorts im Entwicklungsgebiet St. Marx anzustoßen.

„Uns geht es darum, frühzeitig darüber nachzudenken, wie die gesundheitliche Versorgung im Bezirk auch in Zukunft gut funktionieren kann“, so Ernst Tauschmann, Bezirksparteiobmann-Stellvertreter und Klubobmann der Volkspartei Landstraße.

St. Marx gemeinsam weiterdenken

St. Marx ist eines der letzten großen Entwicklungsgebiete im Bezirk. Genau deshalb stellt sich die Frage, wie dieser Raum sinnvoll genutzt werden kann, im Interesse der Menschen, die hier leben.

„Wir wissen, dass St. Marx für viele auch ein wichtiger Freiraum ist. Deshalb kann es hier keine schnellen oder einfachen Antworten geben. Uns ist wichtig, dass solche Fragen gemeinsam und mit Blick auf die Lebensqualität im Bezirk diskutiert werden“, so Ernst Tauschmann.

Eine neue Klinik im Bezirk würde bedeuten: moderne medizinische Versorgung, ausreichend Platz für zukünftige Entwicklungen und bessere Abläufe für Patientinnen und Patienten.

Damit das im Alltag auch gut funktioniert, braucht es eine gute Erreichbarkeit. Fragen der Verkehrsanbindung müssen daher von Anfang an mitgedacht und gemeinsam weiterentwickelt werden.

Ein solches Projekt entsteht nicht von heute auf morgen. Allein für die Planungsphase sprechen wir von einer ca. 6–10-jährigen Dauer. Gerade deshalb ist es wichtig, sich rechtzeitig damit auseinanderzusetzen und Optionen offen zu prüfen.

Gemeinsam Lösungen entwickeln

Die aktuellen Diskussionen rund um St. Marx zeigen, dass die Landstraßerinnen und Landstraßer mitreden und sich einbringen wollen. Genau das wollen wir ermöglichen und aktiv aufgreifen.

„Unser Zugang ist klar, zuhören, einbinden und gemeinsam Lösungen entwickeln. Es geht nicht darum, etwas vorzugeben, sondern gemeinsam herauszufinden, was für den Bezirk langfristig sinnvoll ist“, so Ernst Tauschmann.

Am Ende geht es um eine einfache Frage: Wie stellen wir sicher, dass die Menschen im 3. Bezirk auch in Zukunft gut versorgt sind?

Die Volkspartei Landstraße spricht sich daher für eine offene und ehrliche Diskussion aus, mit dem Ziel, gemeinsam eine gute Lösung für den Bezirk zu finden