AVISO: Spatenstich zu Bauarbeiten für neue Polizeiinspektion Theresienbadgasse

Wien (OTS) -

Am 17. Juli 2026 starten mit einem Spatenstich die Sanierungsarbeiten des Amtshauses in der Theresienbadgasse 3. Neben Innenminister Gerhard Karner werden die Stadträtin für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen, Elke Hanel-Torsch, sowie der Landespolizeivizepräsident Franz Eigner an der Veranstaltung teilnehmen. Nach der Fertigstellung wird die bisherige Polizeiinspektion Hufelandgasse in die neuen, hochmodernen Räumlichkeiten in der Theresienbadgasse übersiedeln.

Wann: 17. Juli 2026, 9 Uhr

Wo: Theresienbadgasse 3, 1120 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/yxd3x8h4