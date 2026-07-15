Save the Date: KOMKON 2027 am 13. Mai im TechGate Wien

Wien (OTS) -

Am 13. Mai 2027 wird das TechGate Wien erneut zum zentralen Treffpunkt der österreichischen Kommunikationsbranche. Beim KOMKON bringen der PRVA (Public Relations Verband Austria) und APA-Comm Expert:innen und Entscheidungsträger:innen aus Medien, Unternehmen, Agenturen und Institutionen zusammen, um aktuelle Entwicklungen einzuordnen, neue Perspektiven zu eröffnen und die Zukunft professioneller Kommunikation gemeinsam zu gestalten.

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Die Veranstaltung im Tech Gate startet mit einem Pre-Opening-Auftakt am Abend des 12. Mai, am 13. Mai folgt der ganztägige Fachkongress.

Aktuelle Informationen werden laufend auf der eigenen Website des KOMKON veröffentlicht. Das konkrete Programm sowie der Beginn des Ticketverkaufs werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Über den PRVA (Public Relations Verband Austria)

Der Public Relations Verband Austria ist der Verband für Kommunikationsexpert:innen mit einem ganzheitlichen Verständnis für professionelle und strategische Kommunikation in Österreich. Als freiwillige Interessenvertretung und zentrale Vernetzungsplattform für seine rund 800 Mitglieder unterstreicht der PRVA die gesellschaftspolitische Relevanz und Verantwortung professioneller Public Relations. Seit 1975 engagiert sich der PRVA für die Aus- und Weiterbildung von PR-Treibenden, die Etablierung von Qualitätsstandards sowie für Bewusstseinsbildung und ethische Richtlinien in der Branche.

Über APA-Comm

APA-Comm ist das auf Kommunikationsdienstleistungen spezialisierte Tochterunternehmen der APA – Austria Presse Agentur. Es richtet sich an PR- und Kommunikationsspezialistinnen und -spezialisten und vereint sämtliche Dienstleistungen sowie Anwendungen für professionelle Kommunikationsprozesse: Produktion (Foto, Podcast), Medien- und Bilddatenbank, Journalist:innen-Daten, Rechercheservices, Verbreitung von OTS-Aussendungen, Content-Platzierung, Medienbeobachtung, Social Media Monitoring oder Erfolgsmessung. Die zentrale Plattform von APA-Comm für Kommunikationsspezialist:innen ist der PR-Desk. APA-Campus, das Weiterbildungsangebot der APA – Austria Presse Agentur, vermittelt zudem PR-Verantwortlichen sowie Medien fundierte Kenntnisse aus unterschiedlichen Disziplinen der Kommunikation in Theorie und Praxis.

Die Verbandsarbeit wird von folgenden Wirtschaftspartnern unterstützt:

A1, APA-COMM, Brau Union, DORDA, IFES, IKEA, Observer, Wiener Stadtwerke

KOMKON 2027

Datum: 13.05.2027

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: TECH GATE VIENNA

Donau-City-Straße 9

1220 Wien

Österreich

URL: https://komkon.at/