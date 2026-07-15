LH-Stv. Landbauer: „Land NÖ steht als starker Partner bereit“

St. Pölten (OTS) -

„Jetzt geht es darum, staugeplagte Bürger zu entlasten und wichtige Impulse für die regionale Wirtschaft zu setzen“, begrüßt Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, dass die „Spange Wörth“ unter einigen Auflagen gebaut werden darf.

Bei der „Spange Wörth“ handelt es sich um die 1,69 Kilometer lange Verbindungsstraße zwischen der B20 „Mariazeller Straße“ und der noch zu bauenden S34 („Traisental Schnellstraße") im Großraum St. Pölten. Die S34 ist Bundessache, die Verbindungsstraße „Spange Wörth“ fällt in den Zuständigkeitsbereich des Landes. „Wir als Land Niederösterreich stehen jedenfalls als starker Partner bereit, um dieses wichtige Verkehrsprojekt umzusetzen“, schließt Landbauer.

Weitere Informationen beim Büro LH-Stv. Udo Landbauer, Alexander Murlasits, Tel.: 0676/812 137 42, E-Mail: [email protected]