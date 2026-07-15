  • 15.07.2026, 12:15:32
  • /
  • OTS0076

LH-Stv. Landbauer: „Land NÖ steht als starker Partner bereit“

Landbauer begrüßt grünes Licht für Umsetzung der Spange Wörth und somit der S34

St. Pölten (OTS) - 

„Jetzt geht es darum, staugeplagte Bürger zu entlasten und wichtige Impulse für die regionale Wirtschaft zu setzen“, begrüßt Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, dass die „Spange Wörth“ unter einigen Auflagen gebaut werden darf.

Bei der „Spange Wörth“ handelt es sich um die 1,69 Kilometer lange Verbindungsstraße zwischen der B20 „Mariazeller Straße“ und der noch zu bauenden S34 („Traisental Schnellstraße") im Großraum St. Pölten. Die S34 ist Bundessache, die Verbindungsstraße „Spange Wörth“ fällt in den Zuständigkeitsbereich des Landes. „Wir als Land Niederösterreich stehen jedenfalls als starker Partner bereit, um dieses wichtige Verkehrsprojekt umzusetzen“, schließt Landbauer.

Weitere Informationen beim Büro LH-Stv. Udo Landbauer, Alexander Murlasits, Tel.: 0676/812 137 42, E-Mail: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Doris Zöger
Telefon: 02742/9005-13314
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Doris Zöger
Telefon: 02742/9005-13314
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright