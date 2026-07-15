Neuer Standort – mehr Platz: Das neue FSW Chancenhaus Obdach Thalia schafft Schutz für wohnungslose Frauen

Wien (OTS) -

Heute, Mittwoch, 15. Juli 2026, wurde bei einem Medientermin mit Sozialstadtrat Peter Hacker, Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch, Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp, FSW Geschäftsführerin Susanne Winkler und FSW Obdach Geschäftsführer Roland Haller das Chancenhaus Obdach Thalia offiziell eröffnet. Betrieben wird das Chancenhaus von FSW Obdach, einer Tochtergesellschaft des FSW.

Phänomen der verdeckten Wohnungslosigkeit bei Frauen

Über ein Drittel der 13.260 Kund:innen in der Obdach- und Wohnungslosenhilfe sind weiblich. Frauen erleben Wohnungslosigkeit oft anders als Männer. Viele sind verdeckt wohnungslos: Sie kommen vorübergehend bei Bekannten oder Verwandten unter, bleiben aus Mangel an Alternativen nicht selten in gewaltvollen Beziehungen oder wechseln öfter zwischen kurzfristigen Unterkünften. Dadurch bleibt ihre Situation häufig länger unbemerkt. Spezialisierte Angebote wie das Chancenhaus Obdach Thalia wirken hier entgegen und erreichen Frauen, um sie vor einer dauerhaften Wohnungslosigkeit zu schützen.

„Die Obdach- und Wohnungslosenhilfe des FSW zeigt mit dem Chancenhaus Obdach Thalia einmal mehr, dass die Wiener Angebote europaweit einzigartig sind. In den Chancenhäusern wird ab dem ersten Tag mit und für die Menschen an weiterführenden Perspektiven gearbeitet. Am neuen Standort in Ottakring stehen noch mehr Plätze für oftmals verdeckt wohnungslose Frauen zur Verfügung. Unser Ziel als Stadt ist es, Obdach- und Wohnungslosigkeit zu bekämpfen – nicht die Betroffenen. Mit passgenauen Angeboten und dem Anspruch, dass wir die Lebenssituation der Betroffenen auch nachhaltig verbessern“ , betont Sozialstadtrat Peter Hacker bei der Eröffnung.

Eckdaten zum neuen Chancenhaus von FSW Obdach

Das Chancenhaus richtet sich an Frauen und TIN*-Personen und wird ausschließlich von weiblichem Fachpersonal betreut. Die 56 Wohnplätze verteilen sich auf 40 Einzelwohnplätze und 16 Plätze in Doppelzimmern. Die Nutzerinnen verfügen über Wohneinheiten mit eigener Küche und eigenem Bad. Neben Raum für Aktivierungs- und Gemeinschaftsangebote gibt es vor Ort auch queerfreundliche und haustierfreundliche Stockwerke. Direkt am Standort stehen wöchentlich Gesundheits- und Beratungsangebote für die Nutzerinnen zur Verfügung – darunter eine Allgemeinmedizinerin von neunerhaus, eine Psychiaterin des Psychosozialen Dienstes, Suchthilfe sowie eine Psychologin von FEM mit queerspezifischer Expertise. So können die Nutzerinnen Unterstützungsangebote gebündelt und niederschwellig an einem Ort in Anspruch nehmen.

„Verdeckte Wohnungslosigkeit von Frauen bleibt oft lange unsichtbar. Diese verdeckte Wohnungslosigkeit ist allerdings mit Abhängigkeiten verbunden. Unser dezidiertes Ziel muss es sein, Frauen ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Dabei ist es essenziell, Hilfe anzubieten und Stabilität zu ermöglichen. Umso wichtiger sind Angebote wie diese, die Sicherheit geben und auf die besonderen Lebensrealitäten von Frauen eingehen. Das Chancenhaus Obdach Thalia bietet genau diesen geschützten Rahmen und eröffnet den Betroffenen neue und nachhaltige Perspektiven“ , sagt Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch.

Der neue Standort in der Thaliastraße erweitert das Angebot sozialer Infrastruktur im 16. Wiener Gemeindebezirk. „Mit Obdach Thalia entsteht im Bezirk ein Ort, der weit mehr ist als eine Unterkunft. Hier finden Frauen Schutz, professionelle Unterstützung und die Chance auf einen erfolgreichen Neuanfang. Das ist ein wichtiger Beitrag für den sozialen Zusammenhalt in Ottakring“ , unterstreicht Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp.

Neun Chancenhäuser bieten Wohnraum und Perspektiven in Wien

Chancenhäuser sind ein zentraler und einzigartiger Bestandteil der Obdach- und Wohnungslosenhilfe in Wien. Sie bieten wohnungs- oder obdachlosen Menschen einen niederschwelligen Zugang zu einer befristeten Wohnmöglichkeit, intensiver sozialarbeiterischer Begleitung und individueller Beratung. Ziel ist es, möglichst früh gemeinsam mit den Nutzer:innen eine nachhaltige Wohnperspektive zu entwickeln, damit sich Wohnungslosigkeit nicht verfestigt.

„Die Obdach- und Wohnungslosenhilfe des FSW setzt auf nachhaltige Unterstützung und Perspektiven. Das schaffen wir gemeinsam mit unseren 34 Partnerorganisationen in diesem Bereich. Mit dem europaweit einzigartigen Konzept der Chancenhäuser ist eine Versorgung mit Wohnraum und Perspektivenabklärung ab Tag eins Realität. Mit dem Ausbau der Plätze im Obdach Thalia können noch mehr Frauen und TIN* Personen, die oftmals in verdeckter Wohnungslosigkeit leben, erreicht werden“ , sagt Susanne Winkler, FSW Geschäftsführerin.

„Ein eigenes Zimmer, Sicherheit und intensive sozialarbeiterische Unterstützung sind Grundlage dafür, dass Chancenhäuser wirken. Das in Wien entwickelte Konzept der Chancenhäuser zeigt, wie wirksam es ist, wenn niederschwelliger Zugang zu Wohnraum und engmaschiger Sozialarbeit ineinandergreifen“ , so Roland Haller, FSW Obdach Geschäftsführer.

Über die Chancenhäuser in Wien

Die mittlerweile neun Chancenhäuser bieten einen voraussetzungslosen Zugang zu qualitativ hochwertiger Notunterbringung und unmittelbare Beratung in Bezug auf weiterführende Wohnperspektiven. Die Abklärung der Wohnperspektiven erfolgt durch ein multiprofessionelles Betreuungsteams ab dem ersten Tag in der Einrichtung. Der offene Zugang ermöglicht auch Menschen ohne sozialrechtliche Ansprüche kurzfristige Unterbringung, Beratung und bei Bedarf Unterstützung bei der Rückkehr ins Herkunftsland. Dadurch wird eine Verfestigung von Obdachlosigkeit vermieden. Rund 700 Plätze gibt es derzeit in den Chancenhäusern in Wien. 2025 wurden hier 2.050 Menschen versorgt. Chancenhäuser sind Teil des ganzjährig verfügbaren Regelangebots der Obdach- und Wohnungslosenhilfe in Wien. Dieses umfasst ganzjährig 4.628 Wohn- und Schlafplätze sowie 2.439 mobile oder ambulante Betreuungseinsätze bzw. Betreuungseinheiten. Täglich können damit rund 7.060 Menschen unterstützt werden.

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