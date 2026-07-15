ÖVP – Olischar: Vorwürfe gegen Marktamt-Chef müssen lückenlos aufgeklärt werden

Wien (OTS) -

Angesichts der aktuellen Medienberichte über die Vorwürfe gegen den Leiter des Wiener Marktamts fordert die Sprecherin für Märkte, Gemeinderätin Elisabeth Olischar eine umfassende und lückenlose Aufklärung. Laut Berichterstattung stehen unter anderem Vorwürfe des Mobbings, des Sexismus und des Rassismus im Raum. Zudem ist von einem Klima der Angst innerhalb der Dienststelle sowie mehreren Beschwerden an den Unabhängigen Bedienstetenschutz die Rede.

„Die im Raum stehenden Vorwürfe zeichnen ein äußerst bedenkliches Bild der Führungskultur im Wiener Marktamt. Dies ist mit den Grundsätzen eines modernen und respektvollen öffentlichen Dienstes nicht vereinbar. Die SPÖ-Neos-Stadtregierung muss jetzt vollständig offenlegen, seit wann diese Vorwürfe bekannt sind, welche Maßnahmen bisher gesetzt wurden und welche Konsequenzen daraus gezogen werden“, so Olischar weiter.

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wien haben Anspruch auf ein Arbeitsumfeld, das von Respekt und Wertschätzung geprägt ist. Deshalb braucht es jetzt eine rasche und lückenlose Aufklärung“, so Olischar abschließend.