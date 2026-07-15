„Unbekanntes Böhmen“ neu entdecken

Wien (OTS) -

Am Dienstagabend, dem 14. Juli wurde die diesjährige Sommerausstellung der Reihe „Architektur im Ringturm“ des Wiener Städtischen Versicherungsvereins offiziell von Alexandr Nogrády, Bürgermeister von Český Krumlov, eröffnet. Der Einladung von Mag. Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, folgten zahlreiche Gäste, u. a. Dr. Jiří Šitler, Botschafter der Tschechischen Republik in Österreich, Dr. Günter Geyer (Aufsichtsratspräsident des Wiener Städtischen Versicherungsvereins), Hartwig Löger (CEO der Vienna Insurance Group) und Ing. Martin Diviš, MBA (CEO der Kooperativa pojišťovna).

Mit „Unbekanntes Böhmen“ richtet die Reihe „Architektur im Ringturm“ den Blick auf die verborgenen architektonischen und kulturhistorischen Schätze des größten historischen Landesteils der Tschechischen Republik. Entlang der Flüsse Moldau, Elbe und Eger führt die Ausstellung zu außergewöhnlichen Städten, Schlössern, Kirchen, Klöstern und technischen Bauwerken und spannt den Bogen von der Romanik bis zur Moderne. Ein Schwerpunkt liegt auf der Architektur des 20. Jahrhunderts sowie auf den engen kulturellen und historischen Verbindungen zwischen Böhmen und Österreich. Die Ausstellung ist bis 16. Oktober 2026 bei freiem Eintritt zu sehen.

Einige Eindrücke der Ausstellungseröffnung unter:

https://www.wst-versicherungsverein.at/sponsoring-presse/boehmen/

Detaillierte Informationen sowie Pressefotos ausgewählter Bauten unter:

https://www.airt.at/ausstellung/boehmen/

Die Ausstellung „Unbekanntes Böhmen“ ist bis 16. Oktober 2026 bei freiem Eintritt im Ausstellungszentrum im Ringturm (Schottenring 30,1010 Wien) zu sehen.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag, 9:00 bis 18:00 Uhr

(an Feiertagen geschlossen)

