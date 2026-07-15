  • 15.07.2026, 11:11:02
  • /
  • OTS0062

„Unbekanntes Böhmen“ neu entdecken

Alexandr Nogrády, Bürgermeister von Cesky Krumlov, eröffnete die Ausstellung „Unbekanntes Böhmen“ im Ringturm.

Am Bild v.l. Hartwig Löger (CEO Vienna Insurance Group), Dr. Günter Geyer (Aufsichtsratspräsident Wiener Städtische Versicherungsverein), Ing. Martin Diviš, MBA (CEO Kooperativa pojišťovna), Dr. Jiří Šitler (Botschafter der Tschechischen Republik in Österreich), Mag. Robert Lasshofer (Vorstandsvorsitzender Wiener Städtische Versicherungsverein), Adolph Stiller (Kurator), Stephan Templ (Konzept und Beratung) und Alexandr Nogrády (Bürgermeister von Český Krumlov).
Wien (OTS) - 

Am Dienstagabend, dem 14. Juli wurde die diesjährige Sommerausstellung der Reihe „Architektur im Ringturm“ des Wiener Städtischen Versicherungsvereins offiziell von Alexandr Nogrády, Bürgermeister von Český Krumlov, eröffnet. Der Einladung von Mag. Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, folgten zahlreiche Gäste, u. a. Dr. Jiří Šitler, Botschafter der Tschechischen Republik in Österreich, Dr. Günter Geyer (Aufsichtsratspräsident des Wiener Städtischen Versicherungsvereins), Hartwig Löger (CEO der Vienna Insurance Group) und Ing. Martin Diviš, MBA (CEO der Kooperativa pojišťovna).

Mit „Unbekanntes Böhmen“ richtet die Reihe „Architektur im Ringturm“ den Blick auf die verborgenen architektonischen und kulturhistorischen Schätze des größten historischen Landesteils der Tschechischen Republik. Entlang der Flüsse Moldau, Elbe und Eger führt die Ausstellung zu außergewöhnlichen Städten, Schlössern, Kirchen, Klöstern und technischen Bauwerken und spannt den Bogen von der Romanik bis zur Moderne. Ein Schwerpunkt liegt auf der Architektur des 20. Jahrhunderts sowie auf den engen kulturellen und historischen Verbindungen zwischen Böhmen und Österreich. Die Ausstellung ist bis 16. Oktober 2026 bei freiem Eintritt zu sehen.

Einige Eindrücke der Ausstellungseröffnung unter:
https://www.wst-versicherungsverein.at/sponsoring-presse/boehmen/

Detaillierte Informationen sowie Pressefotos ausgewählter Bauten unter:
https://www.airt.at/ausstellung/boehmen/

Die Ausstellung „Unbekanntes Böhmen“ ist bis 16. Oktober 2026 bei freiem Eintritt im Ausstellungszentrum im Ringturm (Schottenring 30,1010 Wien) zu sehen.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag, 9:00 bis 18:00 Uhr
(an Feiertagen geschlossen)

Rückfragen & Kontakt

Wiener Städtische Versicherungsverein
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Schottenring 30, 1010 Wien

Mag. Romy Schrammel
Tel.: +43 (0)50 350 - 21224
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VIG

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Am Bild v.l. Hartwig Löger (CEO Vienna Insurance Group), Dr. Günter Geyer (Aufsichtsratspräsident Wiener Städtische Versicherungsverein), Ing. Martin Diviš, MBA (CEO Kooperativa pojišťovna), Dr. Jiří Šitler (Botschafter der Tschechischen Republik in Österreich), Mag. Robert Lasshofer (Vorstandsvorsitzender Wiener Städtische Versicherungsverein), Adolph Stiller (Kurator), Stephan Templ (Konzept und Beratung) und Alexandr Nogrády (Bürgermeister von Český Krumlov). [Bild, 1.06MB]

Wiener Städtische Versicherungsverein

Rückfragen & Kontakt

Wiener Städtische Versicherungsverein
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Schottenring 30, 1010 Wien

Mag. Romy Schrammel
Tel.: +43 (0)50 350 - 21224
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright