  • 15.07.2026, 10:56:03
  • /
  • OTS0054

Produktrückruf „Back Mit Mandeln gerieben 200g“ – Charge L26166V571 / MHD Ende 06/2027

Wien (OTS) - 

Beim Artikel „Back Mit Mandeln gerieben 200g“ mit der Charge L26166V571 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) Ende 06/2027 wurden im Rahmen einer internen Qualitätskontrolle Salmonellen nachgewiesen.

Aus diesem Grund ruft die IMGRO GmbH, Untere Donaustraße 11, A-1020 Wien, vorsorglich den Artikel „Back Mit Mandeln gerieben 200g“ mit der Charge L26166V571 und dem MHD Ende 06 2027 zurück. Die betroffene Ware wurde bereits aus dem Verkehr genommen.

Kundinnen werden aufgefordert, den Artikel „Back Mit Mandeln gerieben 200g“ mit der Charge L26166V571 und dem MHD 06/2027 nicht zu konsumieren. Das Produkt ist nicht zum Verzehr geeignet und kann von Konsumentinnen in allen Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

Der Vertreiber IMGRO GmbH kommt seiner Verantwortung gemäß den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen nach und hat daher einen Rückruf des Produktes veranlasst. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht wurde.

Rückfragen & Kontakt

Imgro GmbH
Stefan Amerstorfer
Telefon: 073237382228
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Imgro GmbH

Rückfragen & Kontakt

Imgro GmbH
Stefan Amerstorfer
Telefon: 073237382228
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright