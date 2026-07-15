Produktrückruf „Back Mit Mandeln gerieben 200g“ – Charge L26166V571 / MHD Ende 06/2027

Wien (OTS) -

Beim Artikel „Back Mit Mandeln gerieben 200g“ mit der Charge L26166V571 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) Ende 06/2027 wurden im Rahmen einer internen Qualitätskontrolle Salmonellen nachgewiesen.

Aus diesem Grund ruft die IMGRO GmbH, Untere Donaustraße 11, A-1020 Wien, vorsorglich den Artikel „Back Mit Mandeln gerieben 200g“ mit der Charge L26166V571 und dem MHD Ende 06 2027 zurück. Die betroffene Ware wurde bereits aus dem Verkehr genommen.

Kundinnen werden aufgefordert, den Artikel „Back Mit Mandeln gerieben 200g“ mit der Charge L26166V571 und dem MHD 06/2027 nicht zu konsumieren. Das Produkt ist nicht zum Verzehr geeignet und kann von Konsumentinnen in allen Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

Der Vertreiber IMGRO GmbH kommt seiner Verantwortung gemäß den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen nach und hat daher einen Rückruf des Produktes veranlasst. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht wurde.