Mehr als 4.300 Kids nahmen an ökopädagogischen Programmen auf der GARTEN TULLN teil

St. Pölten (OTS) -

Die ökopädagogischen Programme der „Natur im Garten“ Erlebniswelt DIE GARTEN TULLN erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Im vergangenen Schuljahr konnten insgesamt 4.382 Kinder bei spannenden Workshops, Führungen und Mitmachprogrammen begrüßt werden. Die Programme vermitteln ökologische Zusammenhänge altersgerecht und wecken Neugier auf Umwelt, Klima und Artenvielfalt. DIE GARTEN TULLN stärkt damit das Bewusstsein für nachhaltiges Handeln bereits im Kindesalter.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Bereits in jungen Jahren für Umwelt-, Klima- und Artenschutz zu begeistern und ökologische Zusammenhänge verständlich zu vermitteln, ist eine Investition für die beste Zukunft unserer Kinder. Die große Nachfrage nach den ökopädagogischen Programmen auf der GARTEN TULLN zeigt, wie wichtig praxisnahe Umweltbildung ist. Wer selbst erlebt, entwickelt Verständnis für Artenvielfalt, Klimaschutz und einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen.“

Die ökopädagogischen Programme verbinden Wissen mit praktischem Erleben. Spielerisch entdecken Kinder die Vielfalt heimischer Pflanzen und Tiere, lernen naturnahes Gärtnern kennen und erfahren, welche Bedeutung gesunde Böden, Insekten und Pflanzen für unser Ökosystem haben. Dabei stehen das eigenständige Ausprobieren, gemeinsames Forschen und das Lernen mit allen Sinnen im Mittelpunkt. Die Nachfrage ist dabei ungebrochen: 4.382 Kinder nahmen im Schuljahr 2025/26 an den ökopädagogischen Programmen teil. Besonders gefragt waren die Angebote zum Schulschluss: Im Juni nahmen 1.899 Kinder an den Programmen teil und auch der Mai verzeichnete mit 1.136 Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Spitzenwert.

Auch im kommenden Schuljahr erwartet Kindergärten und Schulklassen wieder ein vielfältiges Angebot an ökopädagogischen Programmen. Die altersgerechten Workshops und Führungen orientieren sich an aktuellen Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen und bieten abwechslungsreiche Erlebnisse in den Mustergärten der GARTEN TULLN. Die ökopädagogischen Angebote werden laufend gemeinsam mit starken Partnerinnen und Partnern weiterentwickelt und um neue Inhalte ergänzt, so etwa mit der LAKO – Landwirtschaftliche Koordinationsstelle und der Gartenbauschule Langenlois.

Weitere Infos auf www.diegartentulln.at