Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Zum Start des „Kulturfestes Schloss Walpersdorf“ präsentiert sich Vsevolod Zavidov heute, Mittwoch, 15. Juni, ab 19.30 Uhr auf Schloss Walpersdorf als „Pianistisches Wunderkind“ und spielt Werke von Franz Schubert und Sergej Rachmaninoff. Am Freitag, 17. Juli, folgt ab 19.30 Uhr eine „Personale Daniel Ottensamer“, wobei sich der Klarinettist Kompositionen von Francis Poulenc, John Ireland, Felix Mendelssohn Bartholdy und Robert Kahn widmet und sich im „Projekt Henry Love“ auf die Spuren der Musikerin Hilde Löwe begibt. Am Samstag, 18. Juli, kann man dann ab 18 Uhr Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Die Hochzeit des Figaro“ mit dem Matrix Orchestra unter der künstlerischen Leitung von Emmanuel Tjeknavorian sowie Rising Stars der Wiener Opernszene konzertant erleben. Nähere Informationen und Karten unter 0677/61969242, e-mail [email protected] und www.schlosskonzerte-walpersdorf.at.

Mit „Lehrende konzertieren“ setzt die diesjährige Sommerakademie Lilienfeld heute, Mittwoch, 15. Juli, ab 19.30 Uhr im Dormitorium von Stift Lilienfeld ihr Programm fort; dazu liest Franz Holzhauser Lyrik von Abt Norbert Mussbacher. Donnerstag, der 16. Juli, gehört dann ab 19.30 Uhr im Prälatenhof dem Amadeus Brass Big Band Festival unter der Leitung von Franz Griesler, Freitag, der 17. Juli, ab 19.30 Uhr in der Stiftsbasilika und dem Dormitorium sowie Samstag, der 18. Juli, ab 19.30 Uhr im Dormitorium Abschlusskonzerten der Studierenden. Am Sonntag, 19. Juli, bestreiten dann Karen De Pastel an der Orgel und Studierende der Sommerakademie ab 10 Uhr in der Stiftsbasilika den musikalischen Part des Abschlussfestgottesdienstes. Nähere Informationen bzw. Karten unter 02762/52420, e-mail [email protected] und www.stift-lilienfeld.at.

Im Rahmen der „Internationalen Meisterkurse des Franz-Schubert-Instituts“ haben die jungen Künstlerinnen und Künstler heute, Mittwoch, 15. Juli, ab 19 Uhr im Haus der Kunst im Baden und am Sonntag, 19. Juli, ab 17 Uhr im Stift Heiligenkreuz die Möglichkeit, das von ihnen Erlernte vor Publikum zu präsentieren. Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail [email protected]; nähere Informationen beim Franz-Schubert-Institut unter 0699/10858978, e-mail [email protected] und www.schubert-institut.at.

In der Wachauarena Melk treten heute, Mittwoch, 15. Juli, die Global Kryner im Zuge ihrer „2nd Love – Tour 2026“ und am Dienstag, 21. Juli, Katharina Straßer und ihre Band treten mit der musikalischen Zeitreise „Die 50+ Jahre Austropop-Revue" auf; Beginn ist jeweils um 20.15 Uhr. Dazwischen, am Sonntag, 19. Juli, spielt die Junge Bläserphilharmonie Niederösterreich ab 16.30 Uhr „Sinfonische Klangwelten von Klassik bis Musical“. Nähere Informationen und Karten unter 02752/54060, e-mail [email protected] und www.sommerspielemelk.at.

Auf der Sommerbühne Zwettl am Eislaufplatz an der Promenade direkt vor der historischen Stadtmauer begleiten heute, Mittwoch, 15. Juli, ab 18 Uhr bei freiem Eintritt Caro Fux und Mella Musica das Eröffnungsevent musikalisch. Am Freitag, 17. Juli, verbreitet dann die Ostpartie Ostbahn-Kurt-Feeling pur, am Samstag, 18. Juli, feiert ABBAcz ein ABBA-Tribute mit allen Hits; Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Nähere Informationen bzw. Karten unter 02822/503-129, e-mail [email protected] und www.zwettl.info.

Morgen, Donnerstag, 16. Juli, gibt das Danube Big Band Project ab 19 Uhr am Welterbeplatz beim Schifffahrtszentrum in Krems/Stein ein Platzkonzert mit klassischem Big-Band-Sound sowie Pop-, Jazz- und Soul-Klassikern. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen beim Magistrat Krems unter 02732/801-0 und e-mail [email protected].

Ebenfalls morgen, Donnerstag, 16. Juli, beehren Erwin & Edwin mit ihrer „Elektrogstanzldisko“ das Open-Air-Kino des Cinema Paradiso St. Pölten. Beginn ist um 20.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Morgen, Donnerstag, 16. Juli, spielen auch Die Wödmasta – Roland Vogl, Dietmar Baumgartner, Mischa Krausz und Wolfgang Luckner – ab 19.30 Uhr im Alten Depot in Mistelbach Mundartpop. Nähere Informationen und Karten unter 02572/3955, e-mail [email protected] und www.altesdepot.at.

Am Freitag, 17. Juli, beenden die „Werkstatt-Reprisen“ des Folk-Trad-World-Kurses mit rund 80 Ausführenden und ca. 200 Instrumenten die Musikwerkstatt des Festivals „Glatt&Verkehrt“ im Stift Göttweig. Beginn ist um 18 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02732/908033, e-mail [email protected] und www.glattundverkehrt.at.

Nena macht im Zuge ihrer „Live 2026“-Tour am Freitag, 17. Juli, auf Schloss Prugg in Bruck an der Leitha Station und lädt ab 20 Uhr zu einer Reise durch mehr als 40 Jahre ihrer Musik. Nähere Informationen und Karten u. a. unter https://cook.fairticket.at.

Der „Wiener Neustädter Kultursommer“ bietet am Freitag, 17. Juli, ab 19 Uhr im Schanigarten Zum Einhorn in Wiener Neustadt ein Konzert von Ostwärts. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02622/373-311, e-mail [email protected] und www.kultursommer-wn.at.

Bei „Alles Marille“ in der Kremser Altstadt treten u. a. am Freitag, 17. Juli, das Kremser Marktduett, ein Drehorgelspieler und der Vielsaitige MUSIturbo sowie am Samstag, 18. Juli, die Stadtkapelle Krems und Stallberg-4 auf. Nähere Informationen und das detaillierte Programm beim Infoservice Krems unter 02732/82676, e-mail [email protected] und www.krems.info/alles-marille.

Nachdem die 65 Musikerinnen und Musiker aus rund 30 Nationen in der diesjährigen Grafenegg Academy unter der Leitung von Ilan Volkov ein interdisziplinäres Projekt rund um den Komponisten Georg Friedrich Haas und die Storytellerin Mollena Lee Williams-Haas erarbeitet haben, kommt es am Samstag, 18. Juli, ab 18 Uhr im Auditorium und ab 21 Uhr im Rudolf Buchbinder Saal von Schloss Grafenegg zum Abschlusskonzert: Neben Werken von Anton Webern und Ludwig van Beethoven spielt das Grafenegg Academy Orchestra dabei die Uraufführungen „Hyena II für Storyteller und Orchester“ und „Hyena III“ für Storyteller und vier mikrotonal umgestimmte Klaviere von Georg Friedrich Haas. Ergänzt wird der Konzerttag durch eine Filmvorführung von „Hyena I“ und eine von Axel Brüggemann moderierte Podiumsdiskussion zum Thema Selbstzerstörung und Neuerfindung ab 14 bzw. 15.15 Uhr im Rudolf Buchbinder Saal. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail [email protected] und www.grafenegg.com.

Ein Sommernachtskonzert der Grenzlandkapelle Hardegg bietet der „Hardegger Kultursommer“ am Samstag, 18. Juli, ab 20 Uhr am Hauptplatz von Hardegg. Nähere Informationen und Karten unter 0676/3006029, e-mail [email protected] und www.hardegger-kultursommer.at.

Im Rahmen des „Schrammel.Klang.Festivals“ verschmelzen das Wienerlied-Duo Die Strottern und das Kollektiv JazzWerkstatt Wien am Samstag, 18. Juli, ab 19 Uhr am Bahnhof Litschau mit ihrem neuen Album „Sieben Zwetschken“ zur kongenialen Wiener Werkstätte. Nähere Informationen und Karten unter e-mail [email protected] und www.schrammelklang.at.

Ebenfalls am Samstag, 18. Juli, präsentieren David Helbock, Julia Hofer, Mahan Mirarab und Lorenz Raab ab 20.30 Uhr bei den „Wellenklängen“ auf der Seebühne in Lunz am See ihr Programm „Faces of Night“. Nähere Informationen unter 0664/3633055, e-mail [email protected] und www.wellenklaenge.at; Karten unter www.oeticket.com.

Am Samstag, 18. Juli, setzt auch das Festival Retz sein musikalisches Programm mit „Sound Ritual“, einer akustischen Reise durch Raum und Zeit mit Karl Ritter, Melissa Coleman, Jelena Popržan, Verena Pruka, Franz Hautzinger, Georg Graf, Philipp Nykrin und Herbert Pirker, fort; Beginn in der Pfarrkirche St. Jakob in Unterretzbach ist um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 19. Juli, lesen dann die Cellistin Anna Lang und der Multiinstrumentalist Alois Eberl, die Sinfonia de Carnaval, ab 11 Uhr in der Nusswaldkellergasse in Platt in „Human Faces“ über die Kraft und Urgewalt, Zartheit und Verletzlichkeit der Natur; der Eintritt zum Open-Air-Konzert ist frei. Nähere Informationen bzw. Karten unter 02942/2223-52, e-mail [email protected] und www.festivalretz.at.

Am Sonntag, 19. Juli, stehen beim „Kultursommer Semmering“ im Kulturpavillon am Semmering „Lieder eines fahrenden Gesellen“ auf dem Programm. Neben Gustav Mahlers titelgebendem Liederzyklus singt Günther Groissböck dabei, begleitet von Florian Krumpöck, auch Robert Schumanns „Liederkreis“ op. 39 sowie Franz Schuberts „Der Wanderer“ D 493, „Der Wanderer an den Mond“ D 870, „Pilgerweise“ D 789, „Wandrers Nachtlied 1“ D 224, „Wandrers Nachtlied 2“ D 768, „Der Kreuzzug“ D 932, „Lied eines Schiffers an die Dioskuren“ D 360 und „Heimweh“ D 456. Beginn ist um 15 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail [email protected] und www.kultursommer-semmering.at.

„Dein ist mein ganzes Herz“ lautet das Motto des „Wunschkonzerts“ am Sonntag, 19. Juli, im SommerTheaterPark des Theaters des Balletts in St. Pölten, wo Wolfgang Gratschmaier ab 19 Uhr Musik von Robert Stolz und Udo Jürgens sowie bekannte Musical- und Filmmelodien präsentiert. Nähere Informationen und Karten unter 02742/230000, e-mail [email protected] und www.sommertheaterpark.at bzw. www.europaballett.at.

Mit „You Wonderful You" feiern Simone Kopmajer und Viktor Gernot am Sonntag, 19. Juli, ab 20 Uhr in der Burg Perchtoldsdorf in einer Liebeserklärung an den Jazz die Magie des Duetts. Nähere Informationen und Karten unter 01/86683-400 und e-mail [email protected].

Schließlich bringt auch Montag, der 20. Juli, Jazz, wenn das Kirchmair Quartett im Rahmen des „Jazzsommers Baden“ auf der Badener Trabrennbahn aufspielt; Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen und Kartenreservierungen unter e-mail [email protected] und www.projazz.at.